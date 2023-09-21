Акция

Полезный буклет

21.09.2023
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В областном центре прошла акция «Өзгерісті өзіңнен баста», организованная Домом дружбы – центром общественного согласия с участием представителей областного филиала «Ассамб-
лея жастары».

Основная её цель – популяризировать государственный язык среди работников сферы обслуживания – магазинов, аптек, парикмахерских и других учреждений.

Активисты посетили несколько торговых точек и раздали буклеты с распространёнными фразами на двух языках.

По словам продавцов, не всегда хватает словарного запаса, чтобы ответить и дать информацию о товаре. Такие буклеты очень помогут в работе.

– Это не разовая акция. Планируем проводить её на постоянной основе, так как видим, что людям это нужно, – отметила руководитель пресс-службы Дома дружбы – центра общественного согласия Айзада Юнусова.

21.09.2023
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