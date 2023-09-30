Дань уважения

С 1 октября в ВКО стартует акция «Месячник милосердия».

В Управлении координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области сообщили, что в регионе ежегодно ко Дню пожилых людей с октября по ноябрь проводится акция «Месячник милосердия». На сегодняшний день в регионе проживают 132 588 человек пенсионного возраста.

– В рамках месячника милосердия запланировано оказание социальной помощи 6813 пожилым людям и лицам с инвалидностью, в том числе обеспечение топливом, лекарствами и т.д. Также с начала года санаторно-курортным лечением обеспечены 3352 человека, – сообщили в управлении.

Вместе с тем, в регионе утверждён областной план проведения акции «Месячник милосердия», приуроченной ко Дню пожилых людей. В его рамках запланирована организация торжественных мероприятий, адресное поздравление долгожителей и ветеранов ВОВ на дому с вручением подарков, праздничные благотворительные обеды, проведение ежегодных скрининговых и профилактических медицинских осмотров для ветеранов и лиц, приравненных к ним.

К тому же, по информации ведомства, волонтёры оказывают помощь ветеранам и одиноким пенсионерам по заготовке дров на зимний период и приведению в порядок дворовых участков.

– В городах и районах проводится работа по определению условий проживания пенсионеров, лиц с инвалидностью, нуждающихся в социальной и материальной помощи, – добавили в УКЗ и СП ВКО.

Отметим, проведение таких акций, как «Месячник милосердия», способствует формированию внимательного и уважительного отношения общества к представителям «золотого» возраста.

Наргиз Еркинбекова