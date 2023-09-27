Решения, а не советы

В рамках акции «День открытых дверей», проводимой в областном Департаменте юстиции, жители региона получили бесплатные юридические консультации.

Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню работников органов юстиции Республики Казахстан.

Как сообщил заместитель руководителя Департамента юстиции ВКО Ермек Корабаев, акция проводится для создания комфортных условий для граждан, повышения их правовой грамотности.

В мероприятии приняли участие представители Департамента юстиции, Коллегии адвокатов, Нотариальной палаты, Палаты частных судебных исполнителей и Палаты юридических консультантов по Восточно-Казахстанской области. В формате живого диалога они консультировали жителей региона по правовым вопросам.

– Люди обращаются с вопросами разного характера, – рассказал Ермек Корабаев. – По разъяснениям работы судебных исполнителей, исполнениям решений суда, регистрации прав на недвижимое имущество и другим темам, входящим в функции органов юстиции. Много обращений поступило к нотариусам. В рамках этой акции, помимо устной консультации, мы оказываем помощь в решении некоторых вопросов непосредственно на месте. Если нет такой возможности, берём его на контроль и далее отрабатываем.

Жительнице Усть-Каменогорска Светлане Николаевой требовалась консультация по расторжению брака и процедуре оформления алиментов. По её словам, хождения по различным инстанциям ничего не дали. Поэтому она пришла за помощью именно сюда.

– Мне всё ясно и доступно объяснили, – отмечает горожанка. – Спасибо специалистам, я очень довольна. Выяснила всё, что нужно было узнать.

По словам Ермека Корабаева, подобные мероприятия проводятся не только в областном центре. Осуществляются выезды и в районы области с охватом населения отдалённых сёл.

Ерик Абитов