Поколение NEET трудиться не спешит? 

Количество так называемой NEET-молодёжи возросло в регионе до 8,6 процента от общего числа восточноказахстанцев в возрасте до 29 лет.

Это вполне крепкие и сильные парни и девушки, которые предпочитают вести праздный образ жизни. Они не работают и не учатся, да и семьи заводить не торопятся. Такая тревожная тенденция беспокоит как исполнительную власть, так и общественность Восточно-Казахстанской области.

Как изменить опасную социальную тенденцию? Ответ на этот вопрос искали участники диалоговой площадки «О мерах по снижению количества молодёжи категории NEET», организованной по инициативе Восточно-Казахстанского областного филиала Ассоциации детских и молодёжных организаций в Семее.

Как отметила директор СГФ ОЮЛ ВКО АМИДО Эльзира Жунусова, в категорию NEET-молодежи входят выходцы из малообеспеченных семей, сельская молодёжь, фрилансеры, иждивенцы и другие категории безработной молодёжи. Еще год назад она составляла

5,6 процента от общего числа молодых людей Восточного Казахстана. Сейчас этот показатель возрос до 8,6 процента. Такие результаты основаны на социологическом опросе, который был проведён по заказу Управления внутренней политики ВКО.

По словам Эльзиры Жунусовой, в социологическом опросе приняли участие 500 молодых восточноказахстанцев в возрасте от 18 до 29 лет, проживающих в 18 городах и районах области. В организации исследования помогали районные и городские ресурсные молодёжные центры, а также консультационные центры молодёжи в городах и районах области.

Итак, по итогам социологического опроса, в регионе лишь 48 процентов молодёжи с 18 до 29 лет имеют работу и на постоянной основе занимаются трудовой деятельностью. А вот 24 процента чаще всего «перебиваются» случайными заработками или подработками. Хуже всего, что 43,9 процента молодых людей региона вообще не работают и не учатся. И лишь 5,2 процента опрошенных заняты учёбой.

Как в 70 процентах всех ответов отметили молодые люди, основной причиной безработицы является то, что они просто не могут найти работу. Часть из них – 17,5 процента – вообще не собираются её искать. Они не работают и не учатся, и этот образ жизни их вполне устраивает. Порядка восьми процентов молодых людей ВКО не могут найти работу по состоянию здоровья.

Проблемой при поиске рабочего места молодые восточноказахстанцы называют отсутствие опыта работы по полученной специальности. Кроме того, многие из них ощущают недостаток трудовых навыков, квалификации или информации о рынке труда в своём районе. 13 процентов из опрошенных говорят, что в районах, где они проживают, в принципе ощущается дефицит рабочих мест.

При этом 37,8 процента нашли постоянную работу при содействии районных и городских Центров занятости населения, 20,6 процента – в ходе ярмарок вакансий, 13 процентов – по знакомству, 10,8 процента – через специализированные агентства по подбору кадров.

Выпускники колледжей и вузов региона, вчерашние студенты, достаточно высоко оценивают свой запас профессиональных знаний и профессиональных компетенций. 62 процента из опрошенных молодых людей считают себя вполне конкурентоспособными на рынке труда. И только 24 процента честно признались, что далеки от совершенства. Что касается уровня подготовки молодёжи, то 36,2 процента безработных среди них – это выпускники колледжей, 25,2 – бакалавры с высшим образованием, 13,6 процента имеют неоконченное высшее образование.

В топ главных проблем молодёжь ВКО внесла следующие позиции: безработица – 51 процент, очень высокая стоимость обучения – 27,6 процента, низкое качество образования – 19,6 процента и низкие заработные платы по области – 19,2 процента.

По словам главного специалиста отдела технического и профессионального образования Управления образования ВКО Гульмиры Ильясовой, в регионе проводится огромная профориентационная работа среди старшеклассников школ области. К примеру, ежегодно работает фестиваль «Мy PRO», где колледжи ВКО рассказывают старшеклассникам о своих специальностях.

– Сейчас есть особая образовательная программа, по которой молодые люди, получившие среднее техническое или даже высшее образование и не устроившиеся на работу, могут заново пройти бесплатный курс обучения по любой рабочей специальности в колледжах области. На весь период обучения им выплачивается ежемесячная стипендия и оплачивается горячее питание один раз в день, – пояснила Гульмира Ильясова.

Также на сайте Управления образования ВКО регулярно размещается информация о вакансиях рабочих специальностей на предприятиях Восточного Казахстана.

– На сегодняшний день рынок труда области нуждается именно в высококвалифицированных и опытных рабочих, – подчеркнула Гульмира Ильясова.

В целом, вопросами трудоустройства молодёжи в ВКО занимается целый ряд государственных и общественных организаций. В первую очередь заботы о дальнейшей судьбе своих выпускников лежат на плечах колледжей и вузов области. В конечном итоге, от уровня их трудоустройства зависит и дальнейшая судьба самого образовательного учреждения. Ведь лицензию на образовательную деятельность выдают в том числе и в зависимости от процента трудо-устройства выпускников.

А вот в летний период часть молодых людей устраивается на временные работы в студенческие отряды «Жасыл ел», которые занимаются благоустройством территории в городах и районах области. Заработанные средства студенты обычно тратят на оплату за обучение или подготовку к новому учебному году.

Впрочем, есть и положительные примеры, когда благодаря cвоей инициативе и поддержке государства молодые люди открывают собственное дело. В качестве примера специалист Центра занятости населения акимата Семея Индира Султанова привела историю успеха молодого семейчанина, в прошлом году запустившего производство мягкого мороженого из кумыса.

Софья Соболевская

Жанна Кушерова