Показатели радуют

В Риддере наблюдается положительная динамика по производству животноводческой продукции.

Увеличено производство мяса на 0,8 процента к прошлому году, молока – на 1,7 процента, яиц – на 2,5 процента.

Объём валовой продукции сельского хозяйства за январь-август этого года составил 2 миллиарда 750 миллионов тенге. Наблюдается рост на 11,6 процента к уровню прошлого года.

– С начала года реализовано на убой скота и птицы 675,7 тонны, произведено 3871,7 тонны молока, а также 1422,9 тысячи штук яиц, – сообщил аким Риддера Дмитрий Горьковой. – Выросло поголовье всех видов сельскохозяйственных животных к аналогичному периоду прошлого года.

Татьяна Кравченко

Риддер