Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО опубликовал показатели достойного труда.

Понятие «достойный труд» Международная организация труда определяет как задачу «создавать для мужчин и женщин возможности достойного и производительного труда в условиях свободы, равенства, социальных гарантий и уважения человеческого достоинства».

Департаментом приведены данные за ІІІ квартал 2021 года. В этот период в экономике области были заняты 666,9 тыс. человек. Это 95,1 процента от населения в возрасте 15 лет и старше. Более половины занятых, то есть 51,7 процента, – мужчины, 48,3 процента – женщины.

– Чуть больше 72 процентов от общего числа занятых в экономике составляют наёмные работники. Их численность – 479,9 тыс. человек. К другим категориям занятого населения относятся 186,9 тыс. человек, – сообщает ведомство.

Ещё одна занимательная статистика связана с тем, как трудящиеся добираются до работы. Общественный транспорт для передвижения использует большая часть занятого населения, точнее 45,3 процента, личный транспорт – 30,4 процента. А 16,8 процента идут пешком.

Согласно статистическим данным, в безопасных условиях труда в ВКО работали 594,6 тыс. человек, в неблагоприятных условиях труда – 44,5 тыс. человек, в опасных условиях труда – 18,4 тыс. человек.

Среди неблагоприятных и опасных факторов условий труда наиболее часто респонденты отмечали тяжёлую, напряжённую физическую работу; работу на улице; напряжённую умственную деятельность; повышенный уровень шума, вибрации; неблагоприятный температурный режим; запылённость, загазованность, влажность воздуха рабочей зоны.

– Каждый 18-й респондент хотел бы сменить основную работу (занятие). Среди причин 46,3 процента опрошенных отметили низкий уровень оплаты труда (дохода), 11,7 процента – неблагоприятные условия труда, 15,3 процента – желание работать по специальности, – говорится в сообщении.

Переработка также является для некоторых весомой причиной задуматься о смене работы. К примеру, в ІІІ квартале прошлого года 12,5 тыс. человек, или 1,9 процента от общего числа занятых, отработали более 40 часов в неделю. Притом, что согласно Трудовому кодексу РК нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.

Из общего числа работающих женщин – 49,2 тыс. человек, или 7,4 процента, имеют детей дошкольного возраста. Каждая четвёртая женщина отметила, что ей сложно совмещать трудовую деятельность и выполнение домашних обязанностей.

Гульжан Естаева