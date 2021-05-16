Пойти на поправку

Положение с коронавирусом в регионе остаётся непростым. Об этом свидетельствует ежедневная матрица оценки эпидситуации – Восточно-Казахстанская область по-прежнему находится в «жёлтой» зоне.

По данным Управления здравоохранения ВКО, за сутки, 12 мая, в регионе зарегистрировано 87 новых случаев заболевания КВИ, из них 74 – симптомных и 13 – бессимптомных вирусоносителей.

В частности, диагноз «КВИ» установлен у 29 жителей Усть-Каменогорска, 35 – Семея, 3 – города Алтая, 3 – Кокпектинского района, 3 – Урджарского района, 3 – Аягоза, 2 – Бескарагайского района, 2 – Бородулихинского района, 2 – Глубоковского района, 2 – Шемонаихинского района, 1 – Курчатова, 1 – Курчумского района, 1 – Риддера.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 22 случая заражения неидентифицированным ковидом (пневмония): в Усть-Каменогорске – 5, в районе Алтай – 10, в Уланском районе – 5, в Глубоковском районе – 2 случая.

Темп прироста по области за сутки составил 0,4 процента и столько же – за неделю. Средний темп прироста за неделю в Усть-Каменогорске и Семее составляет по 0,5 процента.

В связи с выздоровлением из инфекционных стационаров выписаны 13 008 человек, в том числе с ковидной пневмонией, 7 390 бессимптомных вирусоносителей завершили домашний карантин.

В целом на территории области зарегистрировано 26 019 случаев КВИ, в том числе 18 270 случаев (70 процентов) – с клиническими симптомами, 7 749 (30 процентов) – бессимптомной формы.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1 908,9 (республиканский показатель – 1 873). На контроле остаются 1 423 очага инфекции с 5 811 контактными лицами.

Главным условием для прекращения пандемии коронавируса является формирование коллективного иммунитета населения. Наиболее эффективным средством остаётся всеобщая вакцинация. На 13 мая, по сведениям управления здравоохранения, полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции получили 37 862 восточноказахстанца.

Свыше 2 690 двухфазных доз получили лица, имеющие хронические заболевания, 9 447 – медицинские работники, свыше пяти тысяч педагогов, более 4 тысяч стражей порядка и работников силовых структур, 843 государственных служащих.

Первый компонент вакцины получили 101 972 человека. Среди них – свыше двух тысяч представителей медико-социальных и закрытых детских учреждений, более 600 работников пищевых и 3 700 работников промышленных предприятий, 1 287 студентов. Кроме того, прививку получают работники сферы торговли, железнодорожной отрасли, вахтовики, сотрудники СМИ, ЦОНов и другие.

– Для вакцинации населения от КВИ используются три препарата, прошедшие клинические испытания, – поясняет руководитель облздрава Ермек Омарбеков. – Больше всего жителей области привито вакциной «Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») российского производства. Второй препарат, применяемый для иммунизации населения, – казахстанская QazCovid-In. И третья вакцина – Hayat-Vax, привезённая из Объединённых Арабских Эмиратов. К слову, у неё самый короткий интервал между этапами вакцинации – от 14 до 28 дней.

На сегодняшний день в области работают 334 прививочных пункта, в том числе один – в мечети «Халифа Алтай». Дополнительно планируется их открытие в торговых центрах Усть-Каменогорска и Семея. Получить прививку может любой желающий абсолютно бесплатно. Для этого достаточно иметь при себе удостоверение личности.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников