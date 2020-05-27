Туризм

Поймать волну

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Рудный Алтай

Если на рынке выездного туризма в этом году наблюдается пикирующее падение спроса, то позиции внутреннего туризма значительно усилились. Ситуация с коронавирусом может сыграть на руку восточноказахстанским туроператорам.  

Поймать волну

По мнению экспертов, после снятия карантинных мер большинство казахстанцев отдадут предпочтение отечественным курортным зонам. Особое значение в увеличении внутреннего турпотока принадлежит восточному побережью озера АлакольБухтарминскому водохранилищу, Сибинским озерам и другим популярным местам отдыха в регионе. 

– В режиме чрезвычайного положения мировой туристский рынок оказался одним из самых уязвимых секторов экономики, который понес колоссальные убытки, – подчеркнул руководитель областного управления туризма и внешних связей Марат Кабаков. – Это в первую очередь коснулось турфирм, работающих на организацию выездного туризма. Однако мы уверены, что на внутреннем туризме сложившаяся ситуация скажется крайне положительно. Предполагаем, что спрос на внутренние рекреационные поездки в этом году зафиксирует рекордные показатели. 

Развитие туристской отрасли в ВКО с каждым годом приобретает большую актуальность, так как оказывает стимулирующее воздействие на другие секторы экономики, привлекает и мотивирует источники инвестирования любого уровня, создает значительное количество рабочих мест, увеличивает базу налогообложения, а также сохраняет культурный и исторический потенциал страны. 

Поймать волну

Все больше данных свидетельствует о том, что внутренний туризм имеет положительную динамику развития. Количество желающих путешествовать внутри области растет ежегодно. Причем интерес к нашим краям как к объекту туризма увеличивается не только у казахстанцев, но и у иностранных гостей. 

За последние три года эта отрасль региона добилась определенного уровня развития, и к настоящему моменту появились предпосылки для применения интенсивного пути развития туризма, основанного на принципах комплексности, устойчивости и ориентации на человека. Так, за три года динамика туристского потока возросла на 33 процента. 

В 2019 году наш регион стал одним из лидеров в стране по развитию туризма, заняв четвертое место после Алматы, Алматинской области и Нур-Султана. Количество туристов, посетивших ВКО в прошлом году, превысило 612,6 тысячи человек. 

По прогнозам специалистов, в этом году ожидается существенный приток туристов – около 300 тысяч человек. Только восточное побережье озера Алаколь посетят не менее 12 тысяч из них. Для этого в Урджарском районе продолжается строительство 4-звездочного отеля и оздоровительного санатория, ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта и другие работы по благоустройству побережья. 

Базы отдыха Бухтарминского водохранилища в этом году ожидают прибытия около 10 тысяч отдыхающих. На Бухтарме и в предгорных районах Катон-Карагая в текущем году готовятся к открытию более 20 туристических баз. 

– Летний туристский сезон в нашей области длится не более шестидесяти дней. На сегодня при ста процентах загруженности мест размещений мы способны принять порядка двух миллионов туристов. Для этого в туристических зонах создана достаточно серьезная материально-техническая база, – подчеркивает Марат Кабаков. 

В нашем регионе достаточно мест с нетронутой, дикой природой, что создает идеальные условия для проведения экологических туров. Некоторые направления могут быть интересны туристам и в межсезонье программами оздоровления с применением уникальных природных лечебных факторов. 

Поймать волну

Туристический бум в Восточном Казахстане повлечет за собой и интенсивное развитие гостиничного бизнеса. Турактивность должна повысить спрос на услуги восточноказахстанских гостиниц, хостелов и других мест размещений, хотя до полной загрузки или овербукинга (сверхбронирования) еще, конечно, далеко. 

Очевидно, что на столь существенное развитие местной туриндустрии повлияли значительные преобразования в инфраструктуре туристического бизнеса. Инфраструктура развивается активными темпами, о чем свидетельствуют поступающие инвестиции в эту отрасль, улучшение качества и увеличение протяженности дорог с твердым покрытием, а также увеличение числа коллективных средств размещения и их активное использование. 

По количеству мест размещений Восточно-Казахстанская область также является лидером в республике. В настоящее время имеется 576 туристических объектов, в них насчитывается 10743 номера. Единовременная вместимость составляет 33629 койко-мест, что на 5,7 процента больше по сравнению с 2018 годом. Лидерами по единовременной вместимости мест размещений являются Урджарский район и район Алтай. 

Марат Кабаков заверил, что с учетом эпидемиологической ситуации все курорты будут обеспечены полным комплексом санитарной защиты. 

– Сегодня ведется активная подготовка к предстоящему туристскому сезону, к улучшению условий качественного и комфортного отдыха для туристов, – заверил руководитель управления туризма и внешних связей. – В частности, это строительство новых санитарно-гигиенических узлов на АлаколеСибинских озерах, в Катон-Карагае и других туристских рекреациях. В целом в области планируем установить около двадцати новых санитарно-гигиенических узлов. 

Продолжается работа по благоустройству побережья озера Алаколь. Здесь планируется установить дополнительные кабинки для переодевания, урны для мусора, спасательную вышку и прочее. 

Для удобства туристов в Катон-Карагайском и Тарбагатайском национальных природных парках, Маркакольском заповеднике предполагается установка указателей и информационных стендов. 

Специалисты отмечают, что наряду с этим ожидается рост и продовольственной потребности, что положительно скажется на экономике региона в целом и станет хорошим стимулом для развития малого, среднего и микробизнеса. 

В целом туристская отрасль должна стать катализатором социально-экономического развития региона, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности регионов. Это даст новые возможности для неразвитых территорий и диверсификации региональной экономики. Будут создаваться новые рабочие места, повышаться уровень качества жизни населения, то есть решаться важнейшие социально-экономические задачи. 

Бахыт Сарсембаева 

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