По профессии – инженер-проектировщик, по зову души – фотограф и путешественник… Евгений Домашев из Усть-Каменогорска впервые взял в руки фотоаппарат в первом классе и больше с ним не расставался. Сегодня его невероятно красивые пейзажные снимки собирают сотни лайков в Сети и удостаиваются высочайших наград на различных конкурсах.

Евгений Домашев родился в областном центре в семье инженеров. Именно это и определило выбор его профессионального пути. Благодаря отцу увлёкся туризмом, будучи взрослым, сам начал водить пешие группы по заповедным местам Восточно-Казахстанской области.

Любовь к фотографии ему привил дедушка, который занимался этим профессионально. А в первом классе у Евгения уже появился свой фотоаппарат «Смена 8М». С этого всё и началось…

– Евгений, Вы помните свою первую фотографию?

– Эта съёмка до сих пор сохранилась в памяти. Когда мне подарили фотоаппарат, я сразу же побежал снимать. Но забыл, что нужно перекручивать плёнку и снял всё на один кадр. У меня получился «чёрный квадрат».

– Почему Вы выбрали для себя пейзажное направление?

– Природа Восточно-Казахстанской области не перестаёт меня удивлять своей уникальностью. Не люблю постановочные фотографии, мне интересно поймать неповторимость мгновения. Хочется показать красоту природы людям. Просто сказать словами, как там было красиво, – неинтересно. Поэтому у меня в Instagram очень мало слов, я говорю языком фотографии. Если человек увидит место с другого ракурса, необычного, ему захочется там побывать. Кстати, можно по пальцам пересчитать места, которые я сам ещё не успел посетить.

– Вам комфортнее снимать природу в одиночку или в компании?

– В одиночку. Ведь чтобы снять хороший кадр, нужно попасть в режимное время. Например, могу часами сидеть на одном месте. Бывает, приходится вставать в три-четыре часа утра, чтобы поймать первые лучи солнца, к примеру. Сфотографировать марала в дикой природе очень тяжело, это пугливые животные. Нужно притаиться и подолгу ждать в местах, где они проходят. Важно, чтобы в такие моменты никто не мешал. Кстати, когда сопровождаю группу туристов, стараюсь, чтобы мы с ними были в самых интересных местах именно в режимное время. Это моя фишка.

– Во время фотосъёмок в полевых условиях приходилось рисковать жизнью?

– Как-то чуть не состоялась встреча с волком. Я был на Сауре с группой охотников. Они ушли на охоту, я отправился в горы на съёмку. Когда возвращался обратно, увидел свои следы и след в след – волчьи. Было не по себе от чувства, что за тобой следит хищник.

Однажды мы убегали от лося. Это было в Горной Ульбинке. Спускались с перевала в долину реки Пихтовка, и на тропе нас встретил огромный лось. От страха мы побежали от него, а он, как позже выяснилось, – от нас.

В Горной Ульбинке был ещё один случай. С другом собирали сухостой для разведения костра, навстречу вышла рысь. Мы попятились назад, а там стояла ещё одна рысь. Пришлось быстро ретироваться в глубь леса. Повезло.

Был случай, когда наткнулись на семью кабанов. Я сделал опрометчивый шаг – слез с лошади, чтобы поймать кабанчика в объектив. Вполне мог нарваться на гнев его родителей. Но обошлось, и получился отличный снимок.

– Бывало ли такое, что в подходящий момент рядом не оказывалось фотоаппарата?

– Сто раз. Когда случайно встречаешь животных, не бываешь готовым их фотографировать. Такие ведь встречи всегда неожиданны. Если получится – большая удача. Например, мы на лошади гнались за медведем, чтобы сфотографировать. Не смогли догнать…

Ещё мне запомнился спуск с перевала. Был невероятно красивый закат, а у меня кончилась плёнка. Я понял, что ничего не смогу сделать и просто любовался.

Однажды в Зайсане оказался на большом птичьем базаре. Такая же история – не хватило плёнки. Но в отличие от заката это можно было исправить. На следующий год я специально туда вернулся, чтобы сфотографировать пернатых.

– Если у Вас фотография мечты, которую Вы непременно хотели бы сделать?

– Конечно, есть. Люблю снимать таймлапсы, особенно со звёздами. Но для хороших съёмок пока не хватает технического оснащения. А вообще, бывает, что в тех местах, в которых ты не ожидаешь увидеть что-то интересное, у тебя получаются снимки намного интереснее, чем можно представить.

– Что есть высшее удовольствие для фотографа, на Ваш взгляд?

– Наверное, признание. Но я, скорее, ожидаю восхищения не от снимка, а от того, что на нём изображено. Мне важно показать, может быть, очень знакомое для кого-то место, но с другого ракурса. На меня в Instagram подписано очень много иностранцев, и мне хочется показать им уникальную природу Восточного Казахстана. Думаю, что это вклад в развитие туристического потенциала нашего региона.

– Как относитесь к Photoshop?

– Раньше пользовался. Через это все проходят. Но со временем понял, что снимок уникален без обработки и порой Photoshop его портит.

– Не так давно Вы начали увлекаться спелеологией. Чем привлекло это направление?

– Пожалуй, таинственная ледяная сказка никого не оставит равнодушным. Вот и меня зацепила. К тому же это совершенно другой вид съёмки… в условиях кромешной тьмы. Это новый опыт. Совсем по-другому подбираешь свет, строишь тени. Если на поверхности контрасты выбирает сама природа, то под землёй – ты. Уже побывал в восьми штольнях Белогорского рудника, получилось немало интересных снимков.

– Расскажите, в каких конкурсах и выставках принимали участие?

– Самая запоминающаяся выставка, в которой мне посчастливилось принять участие, прошла в прошлом году в Великобритании. Думаю, о ней многие слышали. Это выставка «Золото Великой степи».

Мне позвонил друг и сказал, что приехали англичане, и им нужно отснять уникальные артефакты, которые отправятся на выставку в Лондон. Я согласился. Отснял около 15 золотых вещей. Прошёл месяц, я уже даже забыл об этой съёмке. Раздаётся звонок, и мне предлагают сделать фотосъёмку на месте раскопок. Для меня это было полной неожиданностью.

Мы отправились в долину. Главной задачей было сфотографировать место раскопок и нетронутые курганы. Во втором случае оказалось сложнее. Запечатлеть возвышенности, чтобы они были видны на фото, можно было либо на закате, либо на восходе солнца. Причём сделать это нужно было за считанные минуты, пока солнце полностью не взошло или, наоборот, не скрылось за горизонтом. С земли съёмка не получалась, фотографии казались плоскими. Пришлось залезть на крышу минивэна и на ходу делать фотографии. Успели. Мои работы стали фоновым сопровождением выставки, некоторые кадры даже вошли в фильм.

– Где ещё хотелось бы побывать, что сфотографировать?

– Планов, конечно, много. Но сейчас всё так непредсказуемо, что, пожалуй, сохраню интригу.

Татьяна Кравченко

Фото из архива Евгения Домашева