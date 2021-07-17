Поэзия в наших сердцах

Фестиваль поэзии «Төр Алтай жырлайды» прошёл в Усть-Каменогорске.

Масштабное мероприятие, собравшее на одной площадке известных поэтов и молодых стихотворцев, было приурочено к 30-летию Независимости РК, 175-летию Жамбыла Жабаева, 150-летию Кажымукана Мунайтпасова, 90-летию Мукагали Макатаева и 35-летию декабрьских событий.

По словам организаторов, ключевая цель мероприятия – популяризация культурного наследия, обмен опытом между разными поколениями поэтов, а также поддержка талантливой молодёжи.

Почётными гостями фестиваля стали заслуженный деятель Казахстана, председатель правления Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет; лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана Алибек Аскаров; член Союза писателей Казахстана и Союза журналистов Казахстана Кадырбек Сегизбай; доктор филологических наук, публицист Бауыржан Жакып. Также в числе гостей были член Союза писателей Казахстана, лауреат премии имени Т. Айбергенова Тыныштыкбек Абдикакимов; лауреат Международной литературной премии «Алаш», лауреат Государственной молодёжной премии «Дарын», председатель столичного филиала Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капулы.

– Мы давно готовились к проведению этого важного мероприятия. Необходимо было показать публике молодых поэтов из разных уголков Востока, занимающихся творчеством, – рассказал председатель Восточно-Казахстанского областного филиала Союза писателей Казахстана Алибек Кантарбаев.

Как отмечает Улыкбек Есдаулет, в регионе много молодых талантов, которые следуют по пути своих выдающихся земляков, таких писателей и поэтов, как Оралхан Бокей, Калихан Ыскак, Дидахмет Ашимханов, Серик Габдуллин и другие.

– Сейчас на государственном уровне особое внимание уделяется сфере культуры, в частности развитию отечественной литературы. Проводятся различные фестивали, конкурсы. Всячески популяризируется творчество поэтов, им помогают выпускать поэтические сборники, – добавил Улыкбек Есдаулет.

В фестивале «Төр Алтай жырлайды» участвовали поэты в возрасте от 18 до 40 лет из разных городов и районов области. Задача участников заключалась в том, чтобы рассказать в своих литературных произведениях о сложных временах в истории Казахстана и о том, каких высот достигло государство за 30 лет Независимости. Так, каждый из них представил вниманию зрителей по два авторских стихотворения, одно из которых посвящено независимости Казахстана, а второе – написано на свободную тему.

– Мой интерес к поэзии зародился ещё в начальной школе. В старших классах начал писать свои стихотворения. В моём творчестве нет определённой тематики, пишу обо всём – это и любовная лирика, и пейзажная, стихи о дружбе, Родине, – говорит один из участников фестиваля Оразай Женисулы. – В будущем планирую выпустить собственный сборник стихов. Для этого, в первую очередь, нужно, чтобы содержание произведений было достойным.

В перерывах между чтением стихотворений звучали песни в исполнении группы An. Sal. Dar и Айжан Рахимбековой. Также особое настроение мероприятию придало выступление хореографического ансамбля народного танца «Алтай».

В завершение заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов вручил почётным гостям фестиваля памятные подарки.Он отметил, что подобные фестивали будут проводиться в области традиционно.

Всех участников наградили благодарственными письмами и единовременной премией акима области. Также многим талантливым авторам вручили удостоверения членов Союза писателей Казахстана. В их числе оказались наши коллеги, журналисты областной газеты Didar Кызырбек Дургинбайулы и Хасен Закария.

Добавим, мероприятие проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Зрители занимали места в зале с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета