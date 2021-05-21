В Восточно-Казахстанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Қару».

Так, из 15 116 владельцев гражданского оружия полицейские проверили 2197, по месту жительства – 504 человека.

Подверглись проверке и 179 крестьянских хозяйств и отгонных участков из 9240. Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия стражи порядка изъяли 16 единиц незаконно хранящегося незарегистрированного оружия.

– По результатам проверки выявлено и составлено 55 административных протоколов за незаконные приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение, перевозку физическими и юридическими лицами оружия; нарушение правил хранения; нарушение правил перерегистрации, – сообщил начальник УМПС ДП ВКО Талгат Нуриев.

Добавим, что все административные протоколы составляли участковые инспектора территориальных подразделений.