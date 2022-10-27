Подтянулись больше всех

В Аягозе состоялись районные соревнования по подтягиванию на перекладине имени ветерана спорта Сейфуллы Жумагулова.

Согласно правилам, в каждой команде было по три участника. Все они должны были подтянуться на перекладине максимальное количество раз и сделать это правильно. Юные спортсмены выполняли упражнение поочерёдно, после чего результат команды суммировался.

– Это спортивное мероприятие посвятили уроженцу Аягоза, уважаемому педагогу Сейфулле Сулейменовичу. Трудовую деятельность он начал учителем физической культуры в средней школе № 5. После успел поработать ещё в нескольких учебных заведениях. В 1992 году, когда открылась школа-лицей, он был приглашён на работу для приобщения детей к здоровому образу жизни и спорту. Организовал множество различных турниров и марафонов. В 1977 году провёл в Аягозском районе первые соревнования по спортивному туризму, – рассказали организаторы. – Общий педагогический стаж С. Жумагулова составляет 39 лет. По его стопам пошли сын Нурлан и внук Ержан Оразов.

По итогам соревнований школьники показали хорошие результаты. В командном зачёте первое место завоевала городская многопрофильная казахская школа-гимназия. Второе место – за учащимися городской казахской школы-лицея. На третьей ступени пьедестала почёта оказались спортсмены общеобразовательной средней школы № 7.

В личном зачёте лучшим стал ученик средней школы № 7 Адлет Айнажаров. На втором месте ученик школы-гимназии Ерасыл Айтмухамет. Третье место занял ученик школы-гимназии Санжар Маратов.

Победителей и призёров наградили кубками, медалями и грамотами.

Ания Есмухамет

Аягозский район