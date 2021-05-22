Подтвердите ваш статус

Всё больше предпринимателей региона присоединяются к проекту Ashyq.

По данным пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО, в регионе выдано свыше 300 QR-кодов для внедрения проекта Ashyq на объектах бизнеса. В то же время восемь недобросовестных участников будут исключены из проекта.

О ходе реализации проекта Ashyq в Восточно-Казахстанской области рассказала начальник отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей ВКО Инкар Аманбаева.

По её словам, в регионе предпринимателям выдано 348 QR-кодов. Из этого количества 267 субъектов являются официальными участниками проекта. В том числе 17 добровольцев из числа предпринимателей, объекты которых не подлежат приостановлению деятельности в период ограничений. Еще 81 предприятие на данный момент тестирует проект.

«КРАСНЫМ» ВХОД ВОСПРЕЩЁН

В разрезе сфер деятельности в проект вошли сауны, бани и бассейны, предприятия общественного питания, кинотеатры и театры, компьютерные клубы, бильярдные и боулинги, межобластные и городские нерегулярные перевозки, СПА-салоны и фитнес-центры, высшие учебные заведения, воинские части. Заявки в основном поступают от субъектов бизнеса Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, а также из района Алтай и Зайсанского района.

– Мы осуществляем сопровождение предпринимателей от подачи заявки до вступления в ряды официальных участников проекта, – прокомментировала Инкар Аманбаева. – Помогаем скачивать QR-код, предоставляем материалы для размещения на входе, содействуем в получении «режима охранника», при котором вход возможен без смартфона по удостоверению личности. Ежедневно направляем списки участников в Управление цифровизации и архивов ВКО для размещения на сайте акимата области. Также нами создан WhatsApp-чат для участников проекта, благодаря чему все возникающие технические вопросы отрабатываются оперативно с разработчиками приложения Ashyq.

Представитель РПП сообщила, что в акимат был направлен перечень из восьми объектов бизнеса, на которых в период с 29 апреля по 12 мая текущего года зафиксировано низкое количество регистрации посетителей по QR-коду. Этот показатель составил 2,5 процента от общего количества участников проекта по Восточно-Казахстанской области. В число этих предприятий вошли три компьютерных клуба Усть-Каменогорска, два кафе Риддера и Семея, бильярдный клуб Риддера и две сауны Семея и Риддера. Предприниматели объясняли такие данные малым количеством посетителей. Но так ли это на самом деле, определит уполномоченный орган.

Инкар Аманбаева сообщила, что от жителей области часто поступают вопросы, касающиеся защиты персональных данных.

– В этой связи хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что мобильное приложение Ashyq не содержит никакой базы данных о гражданах, – заверила она. – Статус посетителя определяется за счёт интеграции приложения с общей базой Министерства здравоохранения РК.

И ПОКАЖУТ, И РАССКАЖУТ

В Палате предпринимателей ВКО активно проводится разъяснительная работа среди субъектов бизнеса о возможностях, которые даёт проект Ashyq. Материалы о текущей ситуации в регионе с разъяснением спорных моментов периодически выходят в СМИ, на телевидении и в социальных сетях. На часто задаваемые вопросы в прямом эфире совместно с заместителем руководителя ДСЭК ВКО Галымбеком Алиным ответил заместитель директора РПП Кайрат Мамырбаев.

На площадке УВД города Усть-Каменогорска в ходе совещания с участием представителей городской прокуратуры и акимата разъяснения по проекту Ashyq для участковых города представила эксперт отдела сопровождения проектов РПП Макпал Болусаева.

Напомним, разработчиком Ashyq является компания Digital Innovation and Transformation. Приложение создано по заказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства здравоохранения РК. Серверы и обслуживание системы переданы в ведение АО «Национальные информационные технологии». Идея проекта пришла в Казахстан из опыта таких стран, как Греция, Турция, Кипр, Малайзия, которые использовали такой инструмент в целях осуществления контроля заболеваемости среди населения и во избежание простоя субъектов бизнеса.

КОД БЕЗОПАСНОСТИ

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева тоже присоединился к пилотному проекту Ashyq, что позволит принять дополнительные меры предосторожности в борьбе с COVID-19.

Напомним, Ashyq – это система, специально разработанная во время пандемии, которая призвана защитить посетителей заведения от тех, кто нарушает карантин, который должны соблюдать в связи с болезнью КВИ.

В Усть-Каменогорске к системе уже присоединилось большинство объектов бизнеса. Теперь и вход в ВКТУ возможен только после проверки приложением. Оно интегрировано с общей базой ПЦР-тестов и показывает, является ли человек носителем вируса.

На входе в вуз висит инструкция и QR-код для авторизации в системе и, соответственно, входа в заведение. Студенты и сотрудники университета регистрируются по номеру телефона, вводят свой ИИН, сканируют код и видят свой результат.

– У меня – «синий», – показывает свой смартфон студент первого курса Тимур Абылғазы. – Он не предписывает ограничений на посещение объектов. Процедура проверки много времени не занимает: открываешь приложение, сканируешь, и тут же выходит статус.

Этот код у посетителя обязательно должен проверить дежурный охранник заведения.

– Мы на прошлой неделе присоединились к системе, – говорит местный страж порядка. – «Жёлтых» и «красных» у нас ещё не было. Надеемся, система Ashyq позволит оградить всех нас от коронавируса.

На входе в учебное заведение сканирует свой QR-код старший научный сотрудник университета Анастасия Жангербаева.

– Проверяя свой статус через приложение Ashyq, а также придерживаясь простых санитарно-гигиенических правил, можно защитить своё здоровье, здоровье своих близких и окружающих людей, – уверена она.

Ерик Абитов, Бахыт Сарсембаева