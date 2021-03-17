Поддержка для местных производителей

Перспективные проекты в рамках программы «Экономика простых вещей» будут реализованы в Восточном Казахстане в текущем году.

5 октября 2018 года в Послании народу Казахстана Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, отметил, что нужно помогать предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую «экономику простых вещей». Это важно не только для реализации экспортного потенциала, но и для насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

В Палате предпринимателей ВКО состоялось онлайн-совещание по разъяснению условий Программы льготного кредитования «Экономика простых вещей» с участием представителей Аграрной кредитной корпорации, Фонда «Даму», банков второго уровня (БВУ), местных исполнительных органов и бизнес-сообщества из всех городов и районов Восточно-Казахстанской области. На встрече были озвучены проблемы, с которыми столкнулись предприниматели при подаче заявок на кредитование, и получены ответы от компетентных специалистов.

Более 60 предпринимателей региона приняли участие в обсуждении актуальных вопросов, касающихся льготного кредитования в рамках государственной программы «Экономика простых вещей» (ЭПВ).

Об условиях и механизмах кредитования по этой программе в БВУ бизнес-сообществу подробно рассказали представители филиала АО «Банк ЦентрКредит». Со стороны финансовых институтов, реализующих программу в Восточном Казахстане, об инструментах ЭПВ проинформировали представители филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) по ВКО и филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по ВКО.

ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-ИДЕИ

О том, как осуществляется сопровождение проектов по программе «ЭПВ», рассказал модератор встречи, заместитель директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев. В частности, он напомнил, что программа стартовала в 2019 году и нацелена на поддержку производителей товаров повседневного использования – таких, как текстильная продукция и мебель, продукты питания, строительные материалы.

– Основная задача программы заключается в замещении импортных социально значимых товаров местными, – пояснил представитель Палаты предпринимателей. – На развитие программы выделен один триллион тенге. Сегодня ЭПВ набирает обороты и является одной из востребованных программ льготного кредитования.

За 2020 год в Восточном Казахстане было одобрено 250 проектов, что вывело регион на второе место по республике. По данным анализа Палаты предпринимателей ВКО, 70 процентов по программе ЭПВ составляет спрос на проекты сельского хозяйства.

– Также популярны запросы на развитие сферы услуг, туризма, – отметил Кайрат Мамырбаев. – Поэтому мы начали самостоятельно разрабатывать типовые бизнес-модели по наиболее выгодным в плане сбыта позициям и предлагаем бизнесменам готовые оформленные бизнес-идеи.

ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

После разъяснения условий и механизмов кредитования представители акиматов и предприниматели, желающие принять участие в программе ЭПВ, обсудили актуальные проблемы, существующие в этой сфере.

Так, начальник отдела предпринимательства района Алтай Галия Алпыспаева акцентировала внимание на необходимости проведения Палатой мониторинга проектов, которым отказано в финансировании. Также её интересовало наличие средств в Аграрной кредитной корпорации для кредитования в текущем году.

– Сейчас у нас есть деньги только на проведение весенне-полевых и уборочных работ в текущем году, а по программе ЭПВ деньги ещё не поступили, ждём их к концу второго квартала, – сообщила заместитель директора АО «АКК» Гульнур Солтанбаева.

Однако предприниматели считают, что деньги нужны в первом полугодии, ведь оценка залогового обеспечения действительна лишь в течение шести месяцев.

– На освоение средств, которые придут в третьем квартале, практически не будет времени, – сказала Галия Алпыспаева. – Необходимо приобрести оборудование, установить и произвести его монтаж.

Кайрат Мамырбаев сообщил, что местные исполнительные органы совместно с Палатой предпринимателей ВКО по поручению акима области Даниала Ахметова намерены осуществлять мониторинг «отказных» проектов.

Проблему позднего поступления бюджетных средств замдиректора РПП пообещал озвучить на заседании Республиканского проектного офиса по реализации программы «ЭПВ», а АКК посоветовал заранее собирать пул проектов и отрабатывать сбор документов, чтобы к моменту поступления средств как можно скорее осуществить их выдачу клиентам. По этому вопросу представитель АКК выразила полное согласие и сообщила, что предприниматели могут обращаться к ним за консультациями по сбору документов.

Заместитель акима Урджарского района Алия Сарбаева подняла вопрос ликвидности залогового имущества в виде недвижимости, находящейся на побережье озера Алаколь.

– На Алаколе дома отдыха очень дорогие, но при этом их не берут в залог, – посетовала она.

Представитель АО «Банк ЦентрКредит» Елена Садыкова ответила, что согласно внутренним процедурам банка в залог принимается только недвижимость, находящаяся в городской местности. В качестве дополнительного залога при этом может выступать инструмент «Гарантирование». В целом же, подобные проблемы необходимо рассматривать индивидуально по каждому проекту.

НУЖНЫ КРЕДИТЫ

По информации ПП ВКО, за 2020 год по побережью озера Алаколь было прокредитовано в рамках «ЭПВ» 11 проектов. Часть клиентов вошли в отчёт по Семею, где эти предприниматели зарегистрированы. Они отмечают, что побережье озера Алаколь – это единственная туристическая зона ВКО, которая вошла в программу «ЭПВ», потому что она включена в топ-10 республиканских туристических объектов.

– Турбазы на Алаколе не маленькие, поэтому я думаю, что если у них полный порядок с документами, если недвижимость узаконена, то можно в индивидуальном порядке отрабатывать по залогам с банками, – предложил Кайрат Мамырбаев. – Один банк не взял – пойдём в другой, в третий. Другого выхода нет. Будем тогда вот так, «за ручку» с клиентом ходить по банкам, просить, чтобы рассмотрели и дали своё заключение.

Свои вопросы задали предприниматели из районов. Они касались кредитования строительства фабрики в сфере лёгкой промышленности, предоставления в залог земли, возможностей приобретения оборудования для откормочных площадок и других проектов. Представители областной Палаты предпринимателей и АКК дали свои пояснения и взяли на личный контроль решение всех проблемных вопросов.

Ерик Абитов

Фото из архива редакции