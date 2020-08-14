Подарки будут!

В сентябре в Семее появится пешеходная улица «Абай жолы».

Неоднократно республиканские и местные СМИ рассказывали о том, как преображается Семей к 175-летию Абая. Город ожидало масштабное благоустройство и реконструкция знаковых объектов культуры. Новый Арбат, отремонтированные площади Абая, Мухтара Ауэзова и центральный парк… Всё это и многое другое должно порадовать жителей и гостей культурной столицы Востока. Часть объектов Семею планировали подарить казахстанские города и области. Однако несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что некоторые регионы РК, включая столицу, отказались помогать Семею в подготовке к юбилею Абая. Впрочем, отказались не все.

В данный момент Алматинская область, вопреки обнародованной информации, продолжает создавать пешеходную зону «Абай жолы», которая пролегает от пересечения улиц Ауэзова и Селевина до мясокомбината. На сегодняшний день завершено уже порядка 80 процентов от запланированного. Работы идут по графику и завершатся в сентябре.

– Алматинская область не отказывалась от обещанного, и всё выполняет в срок, – говорит руководитель производства работ Рафаил Хазипов. – Мы трудимся на объекте «Абай жолы». В СМИ было сказано, что мы опаздываем, якобы объект мы должны были сдать ещё в середине июля. Но это не так. Согласно документам должны всё завершить 18 сентября. К этому времени все будет готово, мы успеваем в срок.

Работа началась в конце мая, и на сегодняшний день мы закончили большую часть. Проект «Абай жолы» – это пешеходная улица длиной 2100 м. На всём её протяжении уложена брусчатка, будут установлены скамейки, восемь детских и спортивных площадок и освещение. В проекте также предусмотрена велодорожка протяженностью 1600 м, которая расположится от железнодорожного переезда до района мясокомбината. К осени планируется высадить около тысячи деревьев. Также на протяжении улицы будут установлены семь стел с изречениями Абая.

– Ко дню сдачи всё будет готово. Стройматериалы стараемся использовать свои: брусчатка, фонари, скамейки и урны изготовлены местными производителями. Бордюры привезены из Текели, игровые площадки – производства Алматы. Велодорожку изготовит предприятие «Гордорстрой». Будут высажены цветы и деревья. Это огромный подарок для нашего

города, – добавляет Рафаил Хазипов.

Всего на реализацию проекта выделено более 600 млн тенге.

Флора Левина

Семей