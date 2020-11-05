Под руководством врачей 

В каких случаях лечение коронавирусной инфекции происходит в домашних условиях? Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 2 Усть-Каменогорска» Екатерина Татикова рассказала о тактике лечения COVID-19 на амбулаторном уровне.

Сразу стоит отметить, что лечение в домашних условиях предусмотрено для пациентов, у которых болезнь протекает бессимптомно, в лёгкой или среднетяжёлой формах, а также для больных после выписки из стационара. Так, у людей без клинических симптомов, но с положительным результатом ПЦР-тестирования в течение 14 дней наблюдения (продолжительность инкубационного периода) заболевание может развиваться. Поэтому они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

– При появлении клинических симптомов, таких как повышение температуры тела, кашель, затруднённое дыхание, одышка в период медицинского наблюдения, участковый врач определяет дальнейшую тактику ведения пациента, – пояснила Екатерина Татикова. – При отсутствии клинических симптомов в течение 14 дней с момента последнего контакта с больным коронавирусной инфекцией медицинское наблюдение снимается.

Что касается пациентов с лёгкой формой заболевания, то всё зависит от наличия факторов риска. При отсутствии сопутствующих заболеваний рекомендуется ацетилсалициловая кислота в дозе 75/150 мг в сутки. Если есть противопоказания, то – клопидогрель, 75 мг в сутки. При наличии факторов риска – возраст старше 65 лет, ожирение, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность и другие, пациенты требуют тщательного наблюдения, особенно со второй недели болезни. Больным, принимающим пероральные антикоагулянты по показаниям, рекомендуется продолжить их приём.

При отсутствии повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов более трёх дней пациенты с лёгкой формой заболевания снимаются с медицинского наблюдения. При этом ПЦР-исследование и КТ/рентген-диагностика не требуются.

Больным со среднетяжёлой формой заболевания (до госпитализации в стационар по показаниям) при высоком риске тромбоэмболических болезней амбулаторно рекомендуются пероральные антикоагулянты в профилактических дозах. Однако перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Отметим, что среднетяжёлые больные снимаются с меднаблюдения при отсутствии повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов более трёх дней (проведение ПЦР-исследования также не требуется, а вот КТ/рентген-диагностика – по показаниям).

– Пациентам с лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания во время изоляции в домашних условиях следует избегать сидячего образа жизни, обезвоживания, рекомендуется быть активными (ходить) и принимать достаточный объём жидкости, – подчеркнула Екатерина Татикова. – Купировать лихорадку можно нестероидными противовоспалительными препаратами, такими как парацетамол, ибупрофен, а также возможны физические методы охлаждения.

Помимо этого, необходимо следить за температурой, частотой пульса, дыхания, артериальным давлением, сатурацией (если есть пульсоксиметр). При нарастании клинических симптомов оценку тяжести состояния и дальнейшее ведение пациентов определяет участковый врач.

Александра Исаева