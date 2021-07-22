Почём билеты в реанимацию?

В борьбе с пандемией настал переломный момент. Особенно ярко его охарактеризовал президент США Джо Байден, сказавший, что в США пандемия продолжается только среди непривитых от коронавируса. Судя по наблюдениям врачей антиковидных госпиталей, это справедливо для всех стран, в том числе и для Казахстана.

Почему-то казалось, что главными оппонентами тотальной иммунизации от коварного вируса, на названия штаммов которого скоро не хватит букв латинского алфавита, будут так называемые антиваксеры.

Но всё оказалось гораздо прозаичнее, никакой теории заговоров! Как говорится, ничего личного, это просто бизнес – и вот уже ленты новостей полны рассказов о неких личностях, большинство из которых – медики, торгующие паспортами вакцинации. И очень уж быстро такие новости перешли из разряда сенсаций в обыденные.

А означает это одно – заражённые люди вместо лечения продолжают свободно передвигаться не только между объектами бизнеса, но и между городами и странами, сводя на нет усилия системы здравоохранения и отдельных личностей, желающих быть здоровыми и вернуться к нормальной жизни. И здесь хочется процитировать главу Комитета санэпидконтроля Минздрава Айжан Есмагамбетову, сказавшую, что покупка паспорта вакцинации – это покупка билета в реанимацию…

Этой проблемы коснулся и Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидситуации по коронавирусной инфекции, прошедшем на днях в Акорде.

– Ещё один актуальный вопрос, тормозящий процесс иммунизации, – подложные паспорта вакцинации. Важно оперативно пресекать любые попытки распространения этого негативного явления. Работа началась, следует её продолжить, – заявил Глава государства.

Он поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения.

Президент также поручил ужесточить и применять суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации. Ведь речь идёт о национальной безопасности страны.

Казахстанцам нужно адаптироваться и научиться жить и работать в условиях пандемии. Для бизнеса и потребителей это во многом возможно благодаря цифровому решению Ashyq.

– Программа оправдывает своё предназначение. В последнее время растёт число заражённых и контактных, то есть лиц с «красным» и «жёлтым» статусами, посещающих общественные места. При этом, как только программа их регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках другого места досуга. Видимо, подобные безответственные лица нисколько не боятся штрафов, ибо их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуема. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений, – поручил Президент.

Мы уже почти привыкли, что ежедневно в стране регистрируется более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти все регионы страны находятся в «красной» зоне риска по КВИ, кроме Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. Растёт число пациентов с тяжёлым течением болезни.

– Самое печальное – мы теряем наших граждан. Поэтому нам нужно принимать срочные меры, разработать соответствующий план работы и реализовать его. Наша самая главная цель – остановить распространение вируса. Мировой опыт показывает, что это невозможно. Главное – не допустить роста числа тяжелобольных, спасти жизни. Есть только один способ – это массовая вакцинация населения против КВИ, – подчеркнул Глава государства.

Курс иммунизации в Казахстане завершили более 2,9 миллиона человек. Однако несмотря на хорошую динамику, в некоторых регионах ситуация неоднозначная.

В этой связи Глава государства обратился к казахстанцам.

– Вирус бьёт по самому дорогому для нас. В этой борьбе страдают наше старшее поколение и, что очень плохо – дети. Единственный способ уберечь себя и своих близких от этой опасности – вакцинация. Других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем. Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи. Наши дети не должны расплачиваться за наши ошибки! Нельзя терять своих близких в мирное время. Я обращаюсь к каждому гражданину нашей страны: берегите своё здоровье, берегите родных и близких! А Правительство и руководители регионов должны выполнить все поставленные задачи, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан