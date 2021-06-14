Победы в спринте

Риддерские легкоатлеты показали высокие результаты на республиканском первенстве.

В Алматы завершился чемпионат Республики Казахстан по лёгкой атлетике. В нём принял участие 241 спортсмен со всех регионов Казахстана. Атлеты из Риддера в очередной раз показали достойные результаты.

Так, Ефим Тарасов завоевал сразу три медали. В эстафете четыре по 400 метров – золото, бег на 400 метров – серебро и в эстафетном беге четыре по 400 метров mix – серебро. Никита Петяхин в эстафете четыре по 400 метров принёс в копилку своей команды золото. Регина Митрофанова взяла два серебра – в эстафете четыре по 400 метров и в эстафетном беге четыре по 400 метров mix.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников

Риддер