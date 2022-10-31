Площадка для чемпионов

Новый спортивный комплекс «Дарабоз» распахнул свои двери в селе Кабанбай Урджарского района.

Первым спортивным состязанием на его площадке стал открытый турнир по қазақ күресі «Туме» и «Быкіз», посвящённый Дню Республики и 330-летию Каракерей Кабанбай батыра. В первенстве приняли участие лучшие борцы Урджарского района, а также гости из различных районов ВКО, области Абай и других регионов республики.

Как рассказала главный специалист отдела внутренней политики Урджарского района Асем Тлеубаева, строительство спортивного комплекса в одном из крупнейших сел района – селе Кабанбай – было реализовано в рамках региональной программы «Ауыл ел бесігі». На его строительство было выделено 311,106 млн тенге.

Спорткомплекс получился просторным и вместительным. Здесь одновременно могут заниматься 28 спортсменов, что вполне соответствует условиям работы в сельской местности. Кроме того, в спорткомплексе оборудован тренажёрный зал, где можно заниматься спортсменам разных видов спорта, а также поддерживать форму всем, кто предпочитает вести здоровый образ жизни. Отныне у районной спортивной общественности есть дом, где можно будет проводить крупные спортивные праздники и соревнования, в том числе и по борьбе.

– Уверен, что спортивный комплекс «Дарабоз» станет уникальным объектом, где сельская молодёжь будет заниматься спортом. На этой площадке мы будем готовить будущих чемпионов! – уверенно заявил аким Урджарского района Нуржан Токсеитов на церемонии открытия.

Екатерина Гуляева

Урджарский район