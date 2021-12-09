Плоды достойного труда

Два предприятия из Восточно-Казахстанской области были удостоены премии «Парыз».

7 декабря в Нур-Султане прошла торжественная церемония награждения лауреатов премий Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и «Парыз». В ходе мероприятия в режиме видео-конференц-связи выступил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В своём выступлении Президент отметил, что за 15-летнюю историю проведения конкурса «Алтын сапа» более 150 компаний стали лауреатами Президентской премии.

– Большое символическое значение имеет то, что торжественная церемония этого года совпала с 30-летним юбилеем нашей Независимости, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – За этот период в Казахстане были созданы все условия для развития бизнеса. В результате сформирована целая плеяда предпринимателей, отвечающих требованиям нового времени. Они становятся главной движущей силой национальной экономики.

Обращаясь к участникам церемонии, Президент напомнил о том, что в своём Послании поставил задачу к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, а производительность труда – на 30 процентов. По его словам, это весьма серьёзные цели, для их достижения есть все возможности, создаются все необходимые условия.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность скорого принятия Закона «О промышленной политике», который позволит обеспечить доступным сырьём отечественные обрабатывающие предприятия. Было сказано о важности повышения конкурентоспособности производимых в стране товаров и внедрения современных систем качества, а также о развитии современной инфраструктуры для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран.

Кроме того, в своей речи Глава государства отметил твёрдую приверженность казахстанского бизнеса и международных компаний, функционирующих в нашей стране, принципам социальной ответственности. В частности, с их стороны была оказана значительная поддержка системе здравоохранения во время пандемии. Участники нынешнего конкурса «Парыз» вложили около 20 миллиардов тенге в социальные проекты и благотворительные акции. Ими создано семь тысяч новых рабочих мест.

– Представители бизнеса вносят вклад в процветание страны и повышение благосостояния народа. В этой связи выражаю искреннюю признательность всем предпринимателям. Также хочу высказать благодарность предприятиям, участвовавшим в этих конкурсах. Особо хочу отметить трудовые коллективы. Эти награды – плод многолетней упорной работы, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил на своих официальных страницах в социальных сетях аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, в этом году на участие в республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз» от региона было заявлено 39 предприятий различных форм собственности. По условиям конкурса были предусмотрены следующие номинации: «Лучший социальный проект года», «Лучшее социально ответственное предприятие», «Лучшее предприятие в области охраны труда», «Лучший коллективный договор» и «За вклад в экологию».

Добавим, всего в текущем году заявки на участие в конкурсе подали 440 организаций, 169 из них – субъекты крупного предпринимательства, 271 – среднего и малого. По номинациям «Лучшее социально ответственное предприятие» – 230 заявок, «Лучшее предприятие в области охраны труда» – 73 заявки, «Лучший коллективный договор» – 65 заявок, «За вклад в экологию» – 52 заявки, специальная премия «Лучший социальный проект года» – 20 заявок.

По итогам конкурса республиканской комиссией определено 28 победителей: два обладателя Гран-при, 24 – звания лауреатов и два получателя специальной премии «Лучший социальный проект года». В состав комиссии вошли руководители центральных государственных органов, депутаты Парламента Республики Казахстан, представители бизнеса и профессиональных союзов.

Победителям конкурса были вручены соответствующие дипломы и отличительные знаки (статуэтки). Вместе с тем лауреаты получают право использования эмблемы конкурса в рекламных целях в течение трёх лет после присуждения этого звания.

В числе лауреатов премии есть предприятия Восточного Казахстана. По результатам конкурса ТОО «Л-ТВК» из Риддера, занимающееся производством тепловой энергии, заняло второе место в категории «Субъекты среднего и малого бизнеса» в номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда».

– В течение последних трёх лет на предприятии не зарегистрировано ни одного факта производственного травматизма. Работники в полном объёме обеспечены средствами индивидуальной защиты, – отметил Даниал Ахметов.

Второе место в категории «Субъекты крупного предпринимательства» в номинации «Лучший коллективный договор» завоевало АО «Ульбинский металлургический завод» города Усть-Каменогорска, которое занимается производством уранового топлива для атомных электростанций. По информации главы региона, на предприятии на социальные выплаты и медицинские услуги запланировано более 380 миллионов тенге. Предусмотрена беспроцентная ссуда на приобретение жилья, погашение кредита.

– Я поздравляю коллективы двух наших предприятий с достойной победой, – добавил аким области. – Также хочу поздравить с победой в республиканском конкурсе «Еңбек жолы», который прошёл 28 октября 2021 года, династию металлургов Белогорцевых. 17 членов этой семьи работают в ТОО «Казцинк» в Риддере. Семейный стаж составляет более 300 лет.

По словам Даниала Ахметова, сегодня предприятия области не только вносят вклад в экономику страны, но и оказывают большую социальную помощь своему региону.

С заслуженными наградами обладателей премии «Парыз» поздравляет и Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области.

– От лица бизнес-сообщества Востока передаём поздравления нашим победителям и желаем им дальнейшего роста, стабильности и новых проектов. Ваша высокая социальная ответственность – пример для всех предпринимателей. Пусть ваш неоценимый вклад в развитие общества вернётся к вам в виде достойной прибыли и процветания ваших предприятий! – поздравил лауреатов конкурса директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев.

Стоит отметить, что предприятия Восточно-Казахстанской области ежегодно активно участвуют в конкурсах и удостаиваются престижных наград. Так, специальную премию в категории «Индустриальный прорыв» в 2010 году получило АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», а в 2011 году – системообразующее предприятие ТОО «Казцинк». За лучшие инновации в производстве в 2014 году премию получило предприятие из Усть-Каменогорска ТОО «POSUK Titanium».

За последние три года восточноказахстанским предприятиям вручалась высшая награда конкурса в разных номинациях. К примеру, субъект крупного предпринимательства ТОО «СемАЗ» из Семея в 2018 году удостоилось звания лучшего предприятия производственного назначения. В 2019 году малое предприятие из Семея ТОО «Роза валяльно-войлочный комбинат» стало лучшим предприятием, выпускающим товары для населения.

В прошлом году крестьянское хозяйство «Пасека» из областного центра одержало победу в номинации «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию».

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы акимата ВКО