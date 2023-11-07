Креативный подход

Как эффективно развивать креативную индустрию в Восточном Казахстане? Проект концепции развития этой отрасли в регионе обсудили представители бизнес-структур и местных исполнительных органов.

Чтобы дать импульс для дальнейшего развития креативной индустрии в стране, нужно объединить усилия четырёх регионов – Астаны, Алматы, Шымкента и Восточного Казахстана, используя зарубежный опыт и механизм взаимодействия с местными исполнительными органами. Такое предложение озвучила председатель совета развития креативных индустрий при Палате предпринимателей ВКО Аяжан Кайырханкызы.

В целом, на текущий момент творческая индустрия охватывает 43 направления Общего классификатора видов экономической деятельности Республики Казахстан. Но на территории Восточно-Казахстанской области они представлены пока далеко не в полном объёме. Тем не менее, в регионе зарегистрировано 1028 предпринимателей, чья деятельность так или иначе относится к креативной индустрии. При этом большая группа представителей творческого бизнеса – это цехи и мастерские по пошиву одежды и аксессуаров.

Как отметила Айжан Кайырханкызы, жителям региона есть куда развиваться. Например, достаточно слабо представлена киноиндустрия и интеллектуальная собственность. В ВКО на сегодняшний день лишь три индивидуальных предпринимателя занимаются созданием фильмов и видеороликов об охране и пропаганде культурного наследия региона. Ещё два бизнесмена специализируются на производстве кино и анимации, и лишь один предприниматель официально представляет культурно-досуговое заведение.

Однако в реальности картина несколько иная. По словам представителей местных исполнительных органов, в городах и районах найдётся немало инициативных групп и самозанятых артистов, мастеров и представителей других творческих профессий, которые, принимая заказы, не спешат оформить свою предпринимательскую деятельность в официальном русле, оставаясь за пределами деятельности налоговых органов и других официальных государственных структур.

Как председатель совета развития креативных индустрий при Палате предпринимателей ВКО Аяжан Кайырханкызы предложила коллегам объединить усилия четырёх регионов, где созданы подобные советы, чтобы общими усилиями развивать отрасль творческих предпринимательских инициатив. Здесь нужно использовать все возможные варианты.

Инициативу совета поддержали представители областных и районных управлений и отделов. Однако они заявили о необходимости обязательной регистрации всех предпринимателей, занимающихся творчеством в любом его проявлении, в органах государственных доходов в своих городах и районах.

Это даст повод предусмотреть в областном и местных бюджетах финансирование для развития этой отрасли. В первую очередь разработать концепцию и механизмы взаимодействия предпринимателей с государственными органами.

Екатерина Гуляева