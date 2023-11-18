Мёд с орешками из Быструхи

Предприниматели Александр и Полина Троеглазовы из села Быструха Глубоковского района давно ведут семейный бизнес и являются участниками региональной программы «Одно село – один продукт».

Они работают на своей пасеке, реализуют лесной натуральный мёд, производят оригинальную продукцию – мёд с орехами, а также предлагают покупателям под заказ другие побочные, полезные продукты пчеловодства.

Можно только поприветствовать подобные примеры, когда предприниматели закрепляются на селе, стараются внести свой вклад в его развитие и будущее процветание. Вообще их село является одним из самых красивых в Восточном Казахстане, к нему вплотную подступает густой лес с хвойными и лиственными деревьями, кустарниками. Свою миссию Саша и Полина видят в том, чтобы относиться с любовью к делу и с заботой о качестве.

– Пчеловодством мы занимаемся не первый год, у нас есть своя пасека, мёд, – говорит глава семьи. – Закупаем и завозим орехи в основном из южных регионов. Кедровые шишки с орешками покупаем в Катон-Карагайском районе. Расфасовку мёда в баночки, упаковку тоже выполняем сами, участвуем в разных проектах. Недавно принимали участие в конкурсе и выиграли грант по «Дорожной карте – 2025», хотим в Глубоковском районе открыть свой специальный цех по кремованию мёда.

Семейная чета рассказывает, что их продукция оригинальная, её не везде и не всегда увидишь в продаже. К слову, все ингредиенты местные, казахстанские. Это мёд, орехи, которыми республика очень богата, просто на это мало кто обращает внимание, принимает как должное.

– Как пришла идея? – переспрашивает Полина. – Мы начали заниматься мёдом, но его в нашей области много, конкуренция большая, нужно чем-то выделяться, вызывать интерес покупателей.

По её словам, в 2022 году они отказались от пластика, фасуют мёд только в стекло, поскольку это обеспечивает правильное и длительное хранение готовой продукции.

– Наша пасека берёт отсчёт своей истории с 1925 года, начинал ещё мой прадед, – рассказывает Полина. – Теперь мы продолжаем его дело, используем опыт, всё современное стараемся вместе с Сашей привнести в дело.

Перспективные предприниматели родились и выросли в селе Быструха, там и окончили среднюю школу. Уезжали из него только в студенческие годы на время учебы, потом вернулись обратно. Глава семьи по специальности является бухгалтером-экономистом, а хозяйка домашнего очага между тем выучилась на техника-технолога пищевой промышленности. Словом, их профессии как нельзя лучше подходят для создания и ведения профильного бизнеса, позволяющего развивать его грамотно, основе знаний.

Одной из приоритетных задач для Саши и Полины является расширение ассортимента медовой продукции, её продвижения не только на районном, областном, но и на республиканском уровнях. Есть меры государственной поддержки, которая очень кстати для активных сельских предпринимателей, душой болеющих за малую родину.

– Также мы являемся участниками регионального конкурса «Одно село – один продукт», – продолжает наш диалог семейная чета. – Мы проходим обучение, нас курирует Региональная палата предпринимателей ВКО. Уже выезжали в Астану для участия в конкурсе на лучший товар Казахстана, где нам было предоставлено отдельное место в рамках проекта «Одно село – один продукт».

Наверное, это общая цель и мечта как для сельского бизнеса, так и многочисленной армии потребителей, чтобы на прилавках супермаркетов своё законное место занимала в перспективе натуральная и полезная продукция под маркой «Сделано в Казахстане». Она будет иметь особый спрос на внутреннем и внешнем рынках в связи с так называемым органическим происхождением как самый популярный и ценный по своим свойствам экопродукт.

Добавим, что в давние времена Быструха являлась одним из первых населённых пунктов, где зарождалось пчеловодство как уникальная отрасль. По словам Полины, её прадед Иван Проценко занимался этим народным промыслом в первой половине прошлого века, а теперь это дело продолжает новое поколение, но уже совершенно на другом уровне с использованием опыта далёких предков, а также продвинутых технологий.

Таир Сапаргалиев