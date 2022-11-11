Пить можно?

В области проверили качество питьевой воды. В результате выявлены пробы, не соответствующие гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям.

За девять месяцев этого года по Восточно-Казахстанской области специалистами городских и районных управлений исследовано 832 пробы водопроводной воды на микробиологические показатели. По результатам, 39 из них не соответствовали гигиеническим нормативам. На санитарно-химические показатели исследовано 828 проб, несоответствия выявлены в 33.

– По выявленным несоответствующим пробам питьевой воды субъектам водоснабжения направлены рекомендательные письма о проведении профилактических мероприятий, – сообщает Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО. – После проведения профилактических мероприятий и по результатам повторных лабораторных исследований пробы питьевой воды соответствовали гигиеническим нормативам.

В департаменте отмечают, основным условием обеспечения населения питьевой водой является качество и её безопасность по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Контроль качества при этом обеспечивается путём проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга, проверок объектов по особому порядку, а также производственного контроля водоподающими организациями.

– По выявленным нарушениям требований санитарных правил на объектах водоснабжения наложено 20 штрафов на сумму 3 629 655 тенге, все взысканы. В адрес хозяйствующих субъектов дано 13 предписаний, выполнены в срок – восемь, не подошёл срок исполнения – пяти, – информирует ДСЭК ВКО.

В суд передано одно административное дело по невыполнению пункта предписания, в соответствии с частью 3 ст. 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Судом наложено административное взыскание на сумму 1 072 050 тенге.

На территории региона за девять месяцев 2022 года среди населения не зарегистрировано инфекционных заболеваний, передающихся водным путём.

Вместе с тем на контроле находится и качество атмосферного воздуха. За девять месяцев текущего года специалистами территориальных подразделений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО исследовано 11226 проб атмосферного воздуха на санитарно-химические показатели. Отклонения выявлены в 1,3 процента проб.

Сведения по выявленным превышениям предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе направлены в адрес уполномоченного органа в сфере охраны окружающей среды – Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области.

Гульжан Естаева