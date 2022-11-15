В Усть-Каменогорске провели необычный челлендж. Воспитанники детско-подростковых клубов написали более 150 писем-предупреждений водителям с просьбой соблюдать безопасность на дорогах.

В преддверии осенних каникул управление местной полицейской службы ДП ВКО и детско-подростковый клуб «Aq jol» организовали необычный челлендж.

– Акцию «Письмо водителю» адресовали всем участникам дорожного движения с целью предупреждения ДТП, – рассказали в пресс-службе департамента полиции.

Учащиеся КГКП «Объединение детско-подростковых клубов «Жігер» отдела образования по городу Усть-Каменогорску Управления образования ВКО» написали более 150 письменных сообщений.

– Письма распространяли с помощью электронной почты, размещали в социальных сетях, – отметили в ДП. – В завершении акции судейская комиссия выбрала победителей. Тех, чьи письма отвечали заданным критериям: соответствие теме «Обеспечение безопасности дорожного движения», актуальность, грамотность и оформление работы.

В состав жюри вошли заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП ВКО Андрей Ларионов, главный специалист по особым поручениям этой же службы Алия Рагызбаева и педагог Рашида Мукашева.

– По итогам челленджа в младшей возрастной категории первое место завоевала Алина (ДПК «Өркен»), второе место занял Мухаммед из Центра творчества «Жігер» и третье – Рузана из ДПК «Эллада», – подвели итоги в департаменте полиции. – В старшей группе призовыми местами удостоили: Меруерт (ДПК «Арман») и Назерке (ДПК «Aq jol»). Обеих участниц наградили грамотами за первое место. Второе место присудили Рамине, третье – Айше. Независимо от занятых мест всем ребятам вручили сертификаты.

Лилия Дроздова