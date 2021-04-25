Песня о «Буревестнике»

Завершился пятый финальный тур XXIX чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги среди дублирующих составов до 23 лет.

Для фанатов этого вида спорта закончились не только финальные игры, но и надежды, связанные с победой той или иной любимой команды в этом сезоне.

– Победителем этого чемпионата стала команда «Буревестник-Алматы-2», – сообщил директор волейбольного клуба «Алтай» Мархат Ченваев. – Сборной ВКО совсем чуть-чуть не хватило удачи. Но спорт есть спорт.

Действительно, команда «Алтай-2» заняла почётное второе место, уступив чемпионам всего четыре очка по итогам всех пяти туров! Также у наших ребят на одну победу меньше, чем у фаворитов – 29 и 30 соответственно.

А вот третье место на пьедестале почёта досталось сборной команде «Атырау-2» (66 очков и 23 победы).

Всего, по словам Мархата Ченваева, в чемпионате приняли участие восемь команд и у каждой из них были хорошие шансы, потому что в волейболе, как говорится, возможно всё – лидер может допустить досадную ошибку, а аутсайдер – неожиданно вырваться

вперёд.

Ева Ким

Фото Ануара Тюлюбаева