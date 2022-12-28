Первые стрельбы

В Пограничных управлениях по Зайсанскому и Курчумскому районам с новобранцами проведены учебные стрельбы.

В соответствии с программой обучения военнослужащие, призванные этой осенью, изучили материальную часть, тактико-технические характеристики автомата и меры безопасности при стрельбе. Перед выполнением учебных стрельб с молодыми солдатами провели поэтапную отработку каждого элемента их действий, от получения оружия до его разряжения.

Несмотря на волнение, новобранцы успешно выполнили упражнения начальных стрельб из автомата Калашникова.

– Солдаты показали хорошие результаты. Лучшими стали рядовые срочной службы Виталий Калмыков, Елжас Мустафин, Алихан Нурболат, Кайсар Карикулов, Ринат Суйиндикулы и Максим Данильчук. Они выполнили упражнения контрольных стрельб из АК-74 и выбили не менее 91 балла из возможных 100. Для человека, впервые взявшего в руки автомат, это отличный результат, – отметил руководитель стрельб подполковник Бауыржан Субебаев.

По словам рядового срочной службы Асета Дюсенбаева, он стрелял впервые в жизни.

– Я никогда не держал в руках оружия и стрелять, конечно, было непросто. Но, думаю, в ходе дальнейших занятий под руководством наших командиров я покажу хороший, возможно, даже лучший результат среди своего призыва, – поделился впечатлениями военнослужащий.

Также в Пограничном управлении по Зайсанскому району для молодых бойцов в целях выработки приёмов психологической устойчивости при отражении бронеобъектов противника была проведена обкатка танками. Военнослужащие выполняли метание гранаты по танку из окопа, пропуская над собой боевую машину. Для них это стало своеобразным психологическим тестом.

– Во время обкатки страха не было, но всё же вид надвигающейся на тебя машины впечатляет. Я подпустил танк поближе, метнул в него гранату и выполнил задачу, – рассказал рядовой Нурдос Елубаев.

По окончании занятий командиры управлений подвели итоги, поздравили военнослужащих с успешным выполнением задач и пожелали им успехов в дальнейшей воинской службе.

Гульжан Естаева