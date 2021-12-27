Перспективные проекты

В Уланском районе реализуют два крупных проекта в сфере агропромышленного комплекса, которые позволят трудоустроить около 800 жителей.

Подробно об этом рассказал аким района Ренат Курмамбаев. По его словам, в районе расширяют бройлерное производство Усть-Каменогорской птицефабрики. Стоимость проекта составляет 21 млрд тенге. Он был включён в Карту поддержки предпринимательства на 2020 – 2025 годы. В прошлом году по данному проекту были начаты предварительные работы, оформлен земельный участок. В этом году началось строительство птичников.

– Усть-Каменогорская птицефабрика работает на территории нашей области 45 лет. Стартовая мощность птицефабрики составляла девять тысяч тонн мяса птицы в год. За счёт расширения бройлерного производства в прошлом году достигли производства в 29 тысяч тонн мяса в год, – отметил Ренат Курмамбаев. – Сейчас планируется сделать полный цикл производства, для чего строится инкубатор.

Завершить строительно-монтажные работы на птицефабрике планируют в 2022 году. По словам акима Уланского района, в марте следующего года в инкубаторе уже начнут закладывать яйца, в апреле планируется получить первых цыплят для их дальнейшего откорма. В 2023 году птицефабрика планирует выйти на проектную мощность до 60 тысяч тонн мяса птицы в год. Реализация проекта даст большой импульс развитию района, созданию новых рабочих мест. Уже сейчас здесь работают 800 человек, а после запуска проекта трудоустроят еще 700.

Второй крупный проект по строительству тепличного комплекса реализуется ТОО «Агрокомплекс Донское». Тепличное хозяйство расположено на участке площадью полтора гектара. Здесь круглогодично будут выращивать овощи, зелень и ягоды. Наращивать объёмы производства продукции будут постепенно, ориентируясь на потребности рынка, планируется создать 50 постоянных рабочих мест.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

Уланский район