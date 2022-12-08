Педагогические фишки

В Аягозском районе прошёл педагогический семинар, посвящённый модернизации современной системы образования.

В КГУ «Акшаулинская средняя общеобразовательная школа №1» районный отдел образования провёл семинар «Образование в новом направлении – требование времени».

По словам организаторов, главная цель этой встречи состояла в том, чтобы в эпоху модернизации современной системы образования активизировать учебный процесс с эффективным использованием образовательных платформ.

Свои профессиональные навыки педагоги продемонстрировали на уроках по обмену опытом.

Полезными для учителей оказались коучинги: «Современные роботы», «Выполнение эскиза изделия из природных материалов», «Художественный труд», «Развитие координации движений в игре (спорт)», «Внутренние воды Казахстана (география)», «Мудрый путь – пример для других» «Препятствия в повышении качества образования и пути их решения».

Директор Акшаулинской средней общеобразовательной школы Д. Еркинбаев провёл SWOT-анализ.

Методисты районного отдела образования отметили важность и практическую составляющую проведённого мероприятия. По их словам, активность учащихся и учителей была очень высока. Полностью раскрыты темы проведённых уроков и внеклассных работ.

– Эффективно использованы образовательные платформы, развитие мобилографии в школе, умение преодолевать технические трудности, – заключил представитель районного отдела образования С. Киржибаев. – Семинар прошёл на высоком уровне, он стал полезным как для коллег-учителей, так и для методистов.

Ерик Абитов

Аягозский район