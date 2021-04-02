Педагог с большой буквы

Одно из условий дальнейшего процветания независимого Казахстана – расширение сферы применения государственного языка. Неоценимый вклад в развитие казахского языка и литературы внесла педагог-новатор Канипа Битибаева.

«Казахский язык имеет потенциал для того, чтобы стать объединяющим фактором, ещё более укрепить единство народа нашей страны. Чтобы он стал языком межэтнического общения, необходимо последовательно расширить круг и увеличить число изучающих его людей».

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Прошло больше шести лет, как не стало заслуженного учителя РК, лауреата Государственной премии СССР, кавалера ордена «Құрмет», почётного гражданина Восточно-Казахстанской области, Тарбагатайского района и города Тусон (штат Аризона, США), профессора, академика Канипы Омаргалиевной Битибаевой.

Посвятив 45 лет своей жизни преподаванию казахского языка и литературы, она стала знаковой личностью в истории отечественной педагогики. За эти годы учитель областной специализированной школы-гимназии-интерната им. Жамбыла для одарённых детей усовершенствовала методику преподавания казахского языка и литературы, создала технологию «Ой тастау, ойланту, ойлау».

Она оставила бесценное наследие – более 8000 методических, дидактических материалов и 41 книгу. Это действительно дорогое богатство для казахстанского педагогического сообщества. По сей день многие учителя со всех уголков республики продолжают черпать знания из этих трудов. Методические пособия нашей выдающейся землячки переводят на русский и английский языки.

– Каждый труд Канипы Омаргалиевны – незаменимый помощник для учителей, желающих углубить научные знания о родном языке на основе инновационного подхода. Все материалы хранятся в музее, открывшемся в школе-гимназии-интернате, – говорит младшая сестра Канипы Битибаевой, заместитель директора по инновационной работе областной специализированной школы-гимназии-интерната им. Жамбыла для одарённых детей Бахытгуль Ауганбаева. – В стенах этого учебного заведения базируется и научно-методическая лаборатория, которая носит её имя. Кстати, лаборатория входит в число членов клубов ЮНЕСКО. По всему Казахстану открыто 19 филиалов.

Предметная олимпиада по казахскому языку и литературе имени Канипы Битибаевой уже давно стала традиционным престижным состязанием, с каждым годом собирающим на одной площадке всё больше знатоков языка. Изначально олимпиада проводилась на школьном и областном уровнях, затем при поддержке Республиканского научно-практического центра «Дарын» значительно расширила свою географию. На сегодняшний день она носит статус республиканской олимпиады, а её победители становятся обладателями образовательных грантов.

Педагогические чтения «Қанипа оқулары» тоже проводятся ежегодно. Их цель – популяризировать наследие известного учителя.

– Для распространения её инновационного педагогического опыта на областном и республиканском уровнях проводятся онлайн-занятия. На веб-семинарах своими наблюдениями и практическими идеями обмениваются представители филиалов лаборатории имени К. Битибаевой и ассоциационных центров, – подчеркнула Бахытгуль Ауганбаева.

Вместе с тем одна из представительниц большой педагогической династии семьи Битибаевых Бакытжан Омаргалиевна Аханова учредила ежегодную стипендию имени Канипы Битибаевой в размере 400 тысяч тенге для лучшего студента Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа им. Абая.

Свою работу продолжает учебно-методический педагогический музей-кабинет имени Канипы Битибаевой. Отметим, он занял третье призовое место на республиканском фестивале инновационных педагогических идей. После был создан виртуальный музей Канипы Омаргалиевны. С ним можно ознакомиться на сайте oskemenzhambul.kz.

Также в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова, Восточно-Казахстанском гуманитарном колледже им. Абая и школе № 64 в Нур-Султане открыты именные кабинеты. При поддержке Восточно-Казахстанского регионального центра новых технологий в образовании в формате 3D вышел в свет журнал «Қанипа әлемі».

– 35 лет своей 45-летней трудовой деятельности педагог провела в школе имени Жамбыла. За это время её лекции прослушали в общей сложности около 3400 учеников. Среди них около 1500 человек решили пойти по стопам своего учителя и выбрали специальность «Казахский язык и литература», – отметила Бахытгуль Ауганбаева.

Авторский класс заслуженного учителя Республики Казахстан окончили около 750 учащихся. К слову, 300 из них стали обладателями нагрудного знака «Алтын белгi» и аттестата особого образца, около 100 – призёры республиканской предметной олимпиады и 250 – призёры областной.

Один из ориентиров в работе авторского класса – направить учащихся на путь науки. Задача выполнена успешно – около 200 учащихся во время учёбы в школе создали свои научные проекты. Сейчас 50 учеников Канипы Битибаевой являются магистрантами, 22 – кандидатами наук и семь – докторами наук. Также среди её учеников много писателей, поэтов, журналистов, работающих на благо страны и вносящих свою лепту в развитие государственного языка.

В 2004 году накануне Дня Независимости РК Указом Президента РК Канипа Омаргалиевна была удостоена ордена «Құрмет». Эту награду она получила из рук Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Тогда вдохновенное выступление педагога на вручении ордена появилось на республиканском телевидении и в печатных изданиях. Она сказала: «Учитель – великое звание. Я буду всю жизнь верна этой профессии».

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников