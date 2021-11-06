Педагог должен быть в тренде

Сегодня в школах с детьми должен работать не просто учитель, а креативный организатор, творчески развитый, способный не только обучать и воспитывать ребенка, но и развивать его как личность. На республиканской педагогической олимпиаде учителя показали навыки, которые помогут детям достичь успеха не только в школе, но и в жизни.

Молодые педагоги – это главный ресурс развития образования страны. От того, какие идеи и ценности принесёт в школы новое поколение учителей, зависит будущее государства. В Восточный Казахстан со всех регионов страны для участия в ежегодной республиканской олимпиаде приехали преподаватели, стаж работы которых составляет не более пяти лет. Конкурс «Талантливый учитель – одарённым детям» прошёл в стенах Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова и областной специализированной IT-школы-лицея. В нём приняли участие более ста преподавателей.

В качестве жюри педагогической олимпиады были приглашены преподаватели вузов, ведущие руководители школ и педагоги-практики из разных городов республики.

С приветственным словом выступил директор республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешов.

– Педагогическая олимпиада является своеобразной диалоговой площадкой молодых педагогов по обмену опытом, идеями, проектами по развитию талантливых ребят. Будущее страны определяется инновационными идеями, ценностями, перспективами, которые приходят в школу вместе с молодыми педагогами, – отметил Тимур Нуркешов.

Главная цель заключается в создании условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, формировании активного отношения молодых учителей к совершенствованию системы образования.

В ходе конкурса участники показали профессиональное педагогическое мастерство в условиях реального образовательного процесса, способность к творческой самореализации.

По словам жюри, педагоги представили множество уникальных идей, а некоторые из них вызвали всеобщий восторг. В частности, по использованию на занятиях дошкольного образования домбры и других музыкальных инструментов. Кроме того, преподаватели предлагают употреблять в разговорной речи молодёжный сленг, чтобы быть на одной волне с детьми. Ещё один подход, который используют педагоги, связан с разработкой видеороликов с озвучкой персонажей из мультфильмов на казахском языке.

В завершение олимпиады участникам вручили сертификаты, а победителям и призёрам – дипломы МОН РК I, II, III степеней.

Дарья Антон