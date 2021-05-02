Пасха – это не только один из важнейших религиозных праздников христиан, но и один из любимейших в народе. В Восточном Казахстане традиционно отмечается Светлое Христово Воскресение.

В связи с действием ограничительных мер массовые торжества отменены. Светлый праздник можно встретить дома с близкими.

В свою очередь Общество славянской культуры подготовило для восточноказахстанцев ролик. В онлайн-формате в этнодеревне и областном Доме дружбы – центре общественного согласия состоится концерт творческих коллективов и хороводно-игровая программа.

Особенностью станет выступление волочебников. Это такие же «артисты», как колядовщики на Святки, только они поют волочебные песни, жизнеутверждающие весенние заклички. А церковный хор исполнит тропарь.

Члены этнокультурных объединений области, которые сохраняют и передают традиции и обычаи молодёжи, в рамках концертной программы расскажут и покажут, как праздновали Пасху наши предки. Например, председатель украинского этнообъединения Ярослава Волкович говорит, что пасхальные традиции украинцев такие же, как и у всех славян. Праздник символизирует радость, щедрость, мир.

Активист белорусского этнокультурного объединения Нина Прищепчик вспоминает, что в её семье был принят на Светлое Христово Воскресение особый ритуал.

– Моя бабушка была верующим человеком, – говорит Нина Прищепчик. – Помню, как накануне она пекла куличи, красила куриные яйца, а затем мы вместе с ней шли на всенощную в церковь и возвращались домой на рассвете. Этот красивый и удивительный момент бывает только раз в году, когда восходящее солнце словно купается, белорусы говорят: «солнце зихатело». Мы любовались этим редким явлением, а потом садились за стол, и начинался разговей – праздничный завтрак после Великого Поста.

О многих интересных обычаях рассказал председатель Восточно-Казахстанского общества славянской культуры, член Ассамблеи народа Казахстана, член Петровской академии наук и искусств, а также художественный руководитель творческого фольклорного коллектива «Бастеньки» Александр Яковлев.

– На Пасху на праздничном столе была традиционная пища – крашеные куриные яйца, куличи, постряпушки, – говорит Александр Яковлев. – Повсеместно пекли сдобу, готовили варенец, а кое-где – холодец. Интересно, что в селе Северное было принято стряпать трёхъярусный конический кулич, состоящий из трёх булочек разного размера – одна на другой. В селе Язевое Катон-Карагайского района нередко варили домашнее пиво. В селе Черемшанка на куриные яйца наносили буквы воском, а затем опускали их в отвар из луковой шелухи. В пасхальное утро родители отдавали детишкам такие крашенки со словами: «Вставайте, Боженька вам яйцо прислал на Пасху». Это только часть тех уникальных обрядов, которые мы записали в ходе этнографических экспедиций по Восточно-Казахстанской области.

Примечательно также, что на востоке Казахстана приветствовали друг друга троекратным «Христос воскрес!», а в ответ – троекратным «Воистину воскрес!», угощали крашенками и постряпушками, а вот троекратного целования, принятого в других регионах, не было.

С главным символом праздника связано много обычаев. По словам Александра Яковлева, крашеные куриные яйца клали на божницу. А ещё они использовались в детских забавах. Дети куриным крашеным яйцом били о другое, причём разбитое отдавалось владельцу уцелевшего. При этом выявлялось самое крепкое – «биток». Это знакомо многим!

– Ещё устраивали катание крашенок, используя наклонную поверхность горы или доски, – добавляет Александр Андреевич. – Играющий скатывал варёное яйцо по наклонной, стараясь задеть им другие, лежащие внизу, и забрать их себе. Бывало, победитель приносил сумку «трофеев».

Из народных развлечений выделялись хороводы. Как правило, их водила молодёжь, пока старички щёлкали семечки и играли в «бабки». Молодые люди также пели луговые песни, играли в лапту, «чижика», «вдовуху», «третий лишний».

Исполняли не только пасхальные песни, но и «проходочные». В селе Верх-Уба любили петь «Пойдём дыбом». При этом все попарно, взявшись за руки, выстраивались вдоль улицы в колонну. Последняя пара проходила вперёд, наклонившись под поднятыми (вздыбленными) руками остальных. Следом за ней – другая. И таким «ручейком» проходили по всем улицам деревни. Эта проходочная песня известна в селе Быково, но мелодия немного иная. А в селе Тургусун эту песню называют «хороводной».

– На Пасху были распространены качели или, как их называли, качули, – отмечает Александр Яковлев. – Обычно их устраивали на поляне. Молодёжь любила погулять на просторе. Иногда местом развлечения выбирали ближайшую гору, которую заранее начинали подсыпать золой, чтобы быстрее растаял снег.

Суть всех приготовлений сводилась к тому, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение, прежде всего, с чистыми помыслами, добрыми надеждами на предстоящий сельскохозяйственный сезон.

Ева Ким

Фото Ануара Тюлюбаева