Памятный турнир

В Аягозе прошёл районный турнир по волейболу среди учащихся школ.

Турнир был организован при поддержке районного отдела образования, администрации и коллектива Аягозской городской казахской школы-лицея. Событие посвятили Дню Республики, 30-летию школы-лицея и памяти выпускников 2007 года Ерика Бабашева и Назым Турысбеккызы.

На торжественной церемонии открытия методист отдела образования Аягозского района С. Киржибаев, завуч школы А. Анкебаева, родственники, друзья Ерика и Назым выступили с поздравительными речами, поблагодарили собравшихся за популяризацию здорового образа жизни. С порядком проведения турнира юных волейболисток ознакомил главный судья соревнований А. Макалов.

– Турнир прошёл на высоком уровне. Девушки показали хорошую игру. Всего в соревнованиях участвовали 18 команд, в состав которых вошли 180 учениц 5–11 классов, – отметили организаторы. – Уверены, что подобные мероприятия дают многое подрастающему поколению.

В результате упорной борьбы первое место в районном турнире заняла команда средней школы № 1. На второй ступени пьедестала расположилась команда средней школы № 7. Третье место завоевала команда Аягозской городской казахской школы-лицея.

Лучшие игроки соревнований, победители и призёры награждены специальными кубками, медалями, грамотами и ценными призами от имени выпускников лицея 2007 года.

Ания Есмухамет

Аягозский район