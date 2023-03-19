На избирательных участках в Усть-Каменогорске запустили челлендж «Я голосую!».

Стилизованные фоторамки помогают сделать памятные снимки избирателей, отдавших свои голоса за кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов, более выразительными.

Жители областного центра с удовольствием поддержали инициативу.

– Сегодня я решил проявить свою гражданскую позицию и проголосовать. Будущее нашей страны зависит от нас, от участия в голосовании каждого гражданина, – говорит житель города Вадим Стариков.