Выборы

Я голосую!

19.03.2023
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На избирательных участках в Усть-Каменогорске запустили челлендж «Я голосую!».

Стилизованные фоторамки помогают сделать памятные снимки избирателей, отдавших свои голоса за кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов, более выразительными.

Я голосую!

Жители областного центра с удовольствием поддержали инициативу.

– Сегодня я решил проявить свою гражданскую позицию и проголосовать. Будущее нашей страны зависит от нас, от участия в голосовании каждого гражданина, – говорит житель города Вадим Стариков.

19.03.2023
766

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