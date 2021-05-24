Оживлённые дебаты

В Абайском районе состоялся районный дебатный турнир на переходящий кубок «Саналы ұрпақ – ұлт болашағы».

Турнир был организован дебатным клубом «Жалын» КГУ «Общеобразовательная средняя школа» отдела образования Абайского района в рамках проекта «Саналы ұрпақ» и общенационального культурно-образовательного проекта дебатного движения школьников «Ұшқыр ой алаңы».

В турнире приняли участие восемь фракций. Спикеры – учащиеся школ района. Юные ораторы в ходе дебатов оживлённо обсуждали тему «Профилактика и противодействие коррупции». В качестве судей были приглашены представители Абайского районного филиала партии Nur Otan, проектного офиса «Адалдық алаңы», районного отдела образования.

По итогам всех раундов фракция «Болашақ» (село Караул) заняла третье место, а фракция «Мәселе» (село Каскабулак) – второе. Фракция «Көшбасшы» из села Кундызды, показавшая лучший результат, удостоилась первого места и получила в награду переходящий Кубок.

Баян Аскар

Фото из открытых источников

Абайский район