Ответят перед судом

В Усть-Каменогорске уволили директора и воспитателя детского сада из-за жестокого обращения с детьми. Участникам этого инцидента придётся ответить перед судом.

С заявлением в областное управление образования и полицию о жестоком обращении сотрудников детского сада «Арман» обратилась родительница одного из воспитанников группы «Еркетай».

В подтверждение того, что в государственном детсаду использовали недопустимые методы воспитания, она предоставила кадры видеозаписи с камер видеонаблюдения. На них отчётливо видно, как воспитатель подходит к мальчику, вытягивает его за майку из группы детей бросает на пол. Ребёнок прячется среди детей, но воспитатель снова подходит к нему и толкает. Ребёнок падает на пол, у него начинается истерика. Всё это происходит на глазах у других малышей и сотрудников детского сада.

В Управлении образования ВКО подтвердили данный факт.

– Мы сразу отреагировали на заявление родительницы ребёнка. Директор детсада и воспитатель освобождены от занимаемых должностей по статье 52 Трудового кодекса РК. На воспитателя заведено уголовное дело по статье 140 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» Уголовного кодекса РК, дело передано в Департамент по контролю в сфере образования, – сообщила руководитель ведомства Сайрангуль Жумадилова.

По её словам, в настоящий момент проводится расследование. Назначены экспертизы. С детьми детсада «Арман» работают психологи.

Резонансная ситуация была сразу взята на личный контроль акимом области Даниалом Ахметовым.

– Такое отношение к детям, в целом к работе, особенно в образовательных и детских учреждениях, неприемлемо. В этой связи поручил своему заместителю Алишеру Мархабату провести вне-

очередное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и принять соответствующие меры, – написал на своих официальных страницах в соцсетях глава региона.

Правоохранительными органами ведётся расследование, им предстоит выяснить, было ли запечатлённое на видео единичным случаем или это происходило систематически.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников