Отправили домой

За нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности по региону привлечено более 50 иностранцев, пятеро из них выдворены за пределы страны.

Так, в ходе ОПМ «Участок» сотрудники миграционной службы выявили трёх граждан Монголии, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность в Уланском районе.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО, решением Уланского районного суда все они выдворены за пределы Республики Казахстан, с установлением запрета на въезд в наше государство сроком на пять лет.

Сотрудники миграционной службы напоминают, в случае выявления нарушений законодательства РК в области миграции населения иностранные граждане, а также принимающие их физические и юридические лица, будут привлечены к административной ответственности.

Ерик Абитов

Уланский район