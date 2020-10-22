Отличный старт

Стартовал хоккейный чемпионат страны. В копилке «Торпедо» уже две победы.

Первый матч устькаменогорцы провели на домашнем льду – принимали «Снежных Барсов» (Нур-Султан).

Начало встречи выдалось активным, чувствовался напор игроков «Торпедо», в первом периоде они создали несколько многообещающих моментов, но голкипер «барсов» дал довести до результата только один. После очень долгой атаки отличился Александр Угольников.

Уже на первой минуте второго периода гости ответили, причем оказавшись в меньшинстве – Диас Гусейнов перехватил передачу и исполнил отличный бросок. Но не прошло и минуты, как хозяева ответили – шайбу в ворота гостей оформил Артём Лихотников. Игра стала напряжённой, пару раз даже показалось, что хоккеисты начнут выяснять на кулаках, кто из них сильнее, но до этого не дошло. В конце периода Александр Шин увеличил преимущество «Торпедо» ещё на одну шайбу.

Казалось, что третий отрезок матча пройдет «для галочки», особенно когда Кирилл Савицкий, реализуя большинство, увеличил отрыв до трёх шайб. Однако гости и не думали сдаваться. Они оформили подряд две шайбы. Причём, чтобы забить первую, игроку «барсов» пришлось буквально прыгнуть в ворота усть-каменогорской команды (отметим, что прыжок оценили бы по достоинству голкиперы любой футбольной команды).

Свой третий (и последний в этом матче) гол «Снежные Барсы» забили после красивой комбинации, сократив отставание до минимума. Концовка матча прошла в борьбе, но, несмотря на все усилия, свести первую встречу вничью у гостей не вышло: итоговый счет 4:3 в пользу «Торпедо». Отметим почти трёхкратное преимущество усть-каменогорцев по броскам – 58 к 18.

Первый период второй встречи «Торпедо» начало просто великолепно, забросив пять безответных шайб гостям. Вообще, начало второго матча было гораздо активнее и не такое одностороннее. Однако гости получали много штрафов – две шайбы игроки «Торпедо» забросили в большинстве. Отметим огромное преимущество усть-каменогорцев по броскам в первом периоде – 20 к 1.

Второй период получился более результативным для гостей – они забили три гола, но на каждый из них хозяева ответили шайбами в ворота «барсов». Игроки «Торпедо» захотели добиться ещё и количественного преимущества, на поле находилось шесть хоккеистов и вратарь усть-каменогорской команды – и получили штраф за нарушение численного состава. В заключительной части встречи не было заброшено ни одной шайбы, но игроки обеих команд регулярно отдыхали на скамейке за штрафы.

Итоговый счет матча – 8:3 и победа «Торпедо». Отметим, что старая «фишка» у игроков усть-каменогорской команды осталась – всё также хорошо отыгрывают на старте и по-прежнему замедляются в последнем периоде.

– Наконец-то начался чемпионат, состоялись первые игры. «Торпедо» – очень хорошая, сбалансированная команда, в ней много опытных игроков, – отметил главный тренер ХК «Снежные Барсы» Александр Истомин. – Несмотря на результат, хочу похвалить свою команду. Понятно, что нам ещё работать и работать. В любом случае, мы должны пройти через «зону турбулентности» и выйти оттуда уже мастерами. Поэтому, думаю, наши победы ещё впереди.

В обоих матчах его команда выдавала короткий отрезок с двумя взятиями ворот. Многие считают это особенностью молодежного хоккея.

– Нельзя бояться играть против опытных команд. В них такие же хоккеисты, пусть они старше и опытнее. Но придёт и время нынешней молодёжи. Если бояться, то играть сложнее. Мы забили хорошие голы. Пока не хватает стабильности, но ребята растут, – считает Александр Истомин. – Эти игры показательные. Присматриваемся, кто как ведет себя в той или иной игровой ситуации и насколько готов к борьбе.

Он отметил, что такой опыт для команды – это значительный шаг вперёд. Постепенно придут стабильность, мастерство и уверенность.

– Все команды в равных условиях. Тяжело без игровой практики, после такого продолжительного «простоя», – говорит главный тренер «Торпедо» Олег Болякин. – Мне понравился соперник. В игре они продемонстрировали свою конкурентоспособность. В целом мы сыграли неплохо. Есть над чем работать, сезон стартовал, будем стремиться вперёд.

Фото пресс—службы

ХК «Торпедо»

Дамир Омаров