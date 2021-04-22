Спорт

Отличились футболисты

22.04.2021
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В следующем году в Амстердаме пройдёт чемпионат Европы по мини-футболу. Розыгрыш путёвок на право участия в европейском первенстве оказался для национальной сборной Республики Казахстана по футзалу на редкость успешным.

В столице Венгрии – городе Будапеште в начале апреля состоялся отборочный турнир по мини-футболу (футзалу) среди команд из разных стран на право участия в «ЕВРО-22». Сборная команда Казахстана в решающем матче встретилась с командой хозяев площадки – сборной Венгрии и добилась победы со счётом 6:1.

По итогам отборочного турнира сборная Казахстана стала обладателем заветной путёвки на чемпионат Европы – «ЕВРО-22». В частности, отметим, что в составе сборной республики прекрасно проявили себя представители аягозской школы футбола. Это воспитанники Аягозской районной детско-юношеской спортивной школы Биржан Оразов, Даурен Турсагулов. Они сумели ещё раз громко заявить о себе и  о нашей стране. В составе сборной Казахстана вместе с партнёрами талантливые аягозцы обеспечили команде путёвку на чемпионат Европы в Амстердаме. Несомненно, это является большим достижением для них, поскольку такой шанс выпадает на долю не каждого футболиста.

В настоящее время мини-футбол (футзал) получил в Казахстане большое развитие, поскольку считается народной игрой, игрой миллионов. В связи с тем, что прошедший турнир являлся для футболистов лицензионным, за путёвку на «ЕВРО-2022», он привлёк внимание всех болельщиков. Не секрет, что теперь на родине любители и фанаты ожидают новых успехов от своих талантливых земляков в сборной.

С обретением независимости для всех казахстанцев открылись новые возможности для свободного полёта. Высшие достижения упомянутых аягозцев и их коллег по команде являются наглядным тому подтверждением, показателем работы районной ДЮСШ, её руководителя – депутата районного маслихата Еркина Юсупова, а также коллектива педагогов и тренеров. Безусловно, это стало возможным при поддержке государства, местных исполнительных органов.

Мастеров кожаного мяча от имени широкой общественности мы поздравляем с яркой и замечательной победой. Кроме того, выражаем признательность директору Аягозской ДЮСШ Еркину Юсупову, тренерам-преподавателям, которые выпустили из стен спортивного учебного заведения немало атлетов. Особая благодарность самым первым тренерам – Асету Карманову и Асхату Оспанбекову, которые поставили в своё время на крыло талантливых юных футболистов.

Кроме того, поздравляем ещё одного человека, приложившего немало усилий для достижения аягозцами высоких результатов и побед. Это почётный гражданин Аягозского района, директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтолеуов, чьими непосредственными воспитанниками являются молодые спортсмены.

Наши земляки достойно представляют Родину, поднимают казахстанский спорт на новый уровень. Желаем, чтобы подобных атлетов из Аягозского района и запоминающихся на международном уровне побед становилось всё больше.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район

22.04.2021
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