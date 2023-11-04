Откуда лишние этажи растут?

В Восточном Казахстане более двадцати застройщиков привлекли к административной ответственности.

В Усть-Каменогорске ведётся строительство 38 коммерческих многоэтажных жилых комплексов. По результатам проверок, проведённых на 25 из этих объектов, к административной ответственности привлечено 22 застройщика.

По информации заместителя руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО Нуржана Нурланулы, проверки деятельности застройщиков коммерческого жилья позволили выявить серьёзные нарушения. Например, отсутствие некоторых разрешительных документов на строительство.

– Как выяснилось, нет полного пакета разрешительных документов на

строительство целого ряда жилых комплексов. Среди них – ЖК «Grand Residence» (ул. Красина, 11В), ЖК «Astoria» (ул. Кокжал Барака, 18а), ЖК «Оазис-4» (ул. Кокжал Барака, 19/2), ЖК «Renesans» (ул. Утепова, 38 Б), ЖК «Шаңырақ» (пр. К. Сатпаева, 27 Д), ЖК «Deluxe town» (пр. К. Сатпаева), ЖК «AB-RESIDENCE» (пр. И. Есенберлина), мкр. «Спорт», ЖК «ASYL Tau» (пр. К. Сатпаева, 32), – перечислил Нуржан Нурланулы.

На некоторых из этих объектов специалистам областного управления не предоставили проектно-сметную документацию и заключения экспертизы проекта. Строительство других ведётся без сопровождения авторского и технического надзоров. Есть и такие, где о начале строительно-монтажных работ вообще никого не уведомили.

Складывается впечатление, что некоторые застройщики вообще «что хотят, то и воротят». Допускают существенные отклонения от утверждённой проектной документации. Например, начав строи-

тельство 12-этажного дома, возводят без всякого на то разрешения ещё два лишних этажа. Или, нарушая законодательство, активно привлекают дольщиков.

Нуржан Нурланулы ещё раз напомнил, что в настоящее время в Восточно-Казахстанской области лишь одна строительная компания имеет гарантию АО «Казахстанская жилищная компания» для строительства жилого комплекса при помощи долевого участия будущих жильцов. Все остальные девелоперы, работающие в регионе, обязаны строить жилые дома и любые объекты за собственный счёт, и лишь по завершении строительства реализовывать квартиры и коммерческую недвижимость любыми разрешёнными казахстанским законодательством способами.

– Согласно п. 1 ст. 7 Закона «О долевом участии в жилищном строительстве Республики Казахстан», долевое участие организуется тремя способами. Первое – это получение гарантий единого оператора. И в этом случае застройщик обязан заключить договор гарантии с АО «Казахстанская жилищная компания». Второй способ: участие в проекте банка второго уровня. В этом случае застройщик обязан получить разрешение местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков. И третий способ: привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома. Но и в этом случае застройщик обязан получить разрешение местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков, – пояснил Нуржан Нурланулы.

В соответствии с п. 2 этой же статьи закона все иные способы привлечения финансовых средств физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов в Казахстане запрещены.

Однако современные застройщики довольно часто, избегая детального обозначения долевого участия, объявляют так называемое «прямое бронирование квартир» ещё на этапе строительства объекта. По сути, это одно и то же. С той только разницей, что деньги, вложенные в строительство, осуществляе-

мое без разрешительных документов и гарантии единого оператора, дольщикам будет непросто вернуть, если

строительство заморозят или компания-застройщик, забрав всю выручку, просто исчезнет с рынка.

Так, по информации Нуржана Нурланулы, в регионе к прямому бронированию квартир и другим способам привлечения финансовых средств будущих жильцов без разрешительных на то документов прибегали такие строительные компании, как: ТОО «Royale Finance Group» (ЖК «Emeralds»), ТОО «MRS Company» (ЖК «Grand Residence»), ТОО «Дейнека» (ЖК «Deluxe Town»), ТОО «Elit Stroy Group» (ЖК «Renesans»).

Как он подчеркнул, практически все они на сегодняшний день привлечены к административной ответственности за рекламу, связанную с организацией долевого участия в жилищном строительстве. В целом же, по региону привлечь денежные средства потенциальных покупателей для завершения строительства жилых объектов, не имея на то законных оснований, пытались 23

строительные компании.

Екатерина Гуляева