Просторно, тепло и уютно

Десять индивидуальных жилых домов для многодетных семей строят в посёлке Комсомольский.

Строительство за свой счёт ведут городские предприятия «Зеленстрой», «Семей құрылыс материалдары», «Арт Строй Групп» и «Санжар». После дома выкупит городской акимат и распределит их многодетным семьям согласно очереди.

– На сегодняшний день здесь ведутся работы по строительству домов, обеспечению электричеством и водопроводом, – рассказал и. о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства Ардак Исатаев. – В следующем году планируется построить в

этом посёлке ещё около 120–125 домов. Коммуникации подведены, также здесь будут возведены хозпостройки и ограждения, оборудованы септики.

Семьи получат дома в порядке очереди, распределением квартир будет заниматься комиссия. Известно, что на сегодня в очереди на жильё стоят 575 многодетных семей.

Флора Левина

Семей