Веселье в день новоселья 

В 19-м жилом районе Усть-Каменогорска продолжают строить новые дома и выдавать квартиры очередникам в рамках государственных программ.

Напомним, уже построено 83 многоэтажных жилых дома на 622,77 тысячи квадратов, а это 7761 квартира, где проживают более двадцати тысяч человек!

Сегодня строится ещё десять домов на 77,5 тысячи квадратных метров – это более тысячи квартир.

Примечательно, что в 19-м жилом районе также построены важные социальные учреждения. Это здания Восточно-Казахстанского областного суда, территориального управления комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, а также областной Центр крови, детская больница на 200 коек ЦМиР, две школы на тысячу учеников и два детских сада на 250 мест.

– В текущем году в 19-м жилом районе заселили пять многоэтажных домов общей площадью 46,321 тыс. кв. метров, – говорит заместитель отдела строительства Усть-Каменогорска Мерей Акимжанов. – Это значит, что в 643 квартирах отметили долгожданное новоселье многодетные семьи и представители других социально уязвимых слоёв общества.

По словам Мерея Акимжанова, в направлении арендного жилья для очередников МИО по пр. Аль-Фараби возведением домов занимались разные подрядчики. Например, позиция 35/1 – ТОО «Восток-строй», 54 – ТОО «ВК Техногрупп», 54/1 – ТОО «ВК Грандстрой».

– А по направлению кредитного жилья работы вели ТОО «Восток строй» на позиции 35/2 и ТОО «Алтай строй» – позиция 120, – добавил Мерей Акимжанов. – Также до конца текущего года планируется заселить по направлению кредитного жилья четыре многоэтажных дома на 225 квартир общей площадью 15,818 тысячи квадратных метров. Уверен, подрядчики справятся с поставленными задачами в срок и уже к Новому году семьи, мечтавшие о крыше над головой, обретут жильё.

Ева Ким