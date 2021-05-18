Открыты пункты для вакцинирования

Можно с полным основанием сказать, что в Аягозском районе идёт непрекращающаяся борьба с опасным инфекционным заболеванием Covid-19, которое уже принесло и приносит неисчислимые страдания всему миру. Одновременно ведётся разъяснительная работа среди населения.

О том, что борьба с пандемией коронавируса продолжится и в нынешнем году Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».

– Выражаю искреннюю признательность медикам, сотрудникам органов правопорядка, военнослужащим, волонтёрам, предпринимателям и всем неравнодушным, сознательным гражданам за стойкость и ответственность. Вы показали яркий пример стойкости и ответственности. Считаю это проявлением подлинного патриотизма.

В нынешних сложных условиях наша главная задача – сохранить социально-экономическую стабильность, занятость и доходы населения, – подчеркнул Глава государства.

На сегодняшний день в Аягозском районе вакцину против коронавируса получили около четырёх тысяч человек. Недавно в район поступило ещё 1300 доз вакцины. Из них 10 доз передано в медицинское учреждение «Казыгул». Также поступила вакцина Hayat Vax. Между тем вполне закономерно у нас может возникнуть вопрос, а что мы знаем об этой вакцине?

– Вакцина Hayat Vax (SARS-CoV-2, VeroCell) – это вакцина против инфекции коронавируса, произведена в фармацевтическом производстве «Жулпар» города Рас-Аль-Хайма Объединённых Арабских Эмиратов, – говорит главный врач Аягозской межрайонной больницы Шалкар Омаров. – Вакцина Hayat Vax зарегистрирована Министерством здравоохранения и профилактики Объединённых Арабских Эмиратов 9 декабря 2020 года, а также зарегистрирована в Китае 30 декабря 2020 года.

По словам Шалкара Омарова, в 34 государства мира отправлено для использования свыше 50 миллионов доз вакцины. На сегодняшний день во всём мире применено свыше 10 миллионов доз этой вакцины и никаких отрицательных её воздействий не зафиксировано. Подтверждена эффективность вакцины для профилактики средних и тяжёлых случаев заболевания – 100 процентов. Эффективность против инфекции Covid-19 – 79,3 процента.

По району определены восемь мест для проведения вакцинации. Три кабинета вакцинации расположены в Аягозской межрайонной больнице по улице Рахимова, 1/1; в лечебном учреждении «Казыгул», расположенном по улице Танирбергена, 47 – ещё два кабинета вакцинации. Также в посёлке Актогай действует один кабинет вакцинации. Кроме того, работает один кабинет вакцинации в отдалённом селе Баршатас, который прежде являлся районным центром. В сельских округах Тарбагатай, Айгыз, Нарын, Сарыарка открыты и действуют по одному кабинету вакцинации против опасного инфекционного заболевания.

Таким образом, в Аягозской межрайонной больнице продолжается работа по вакцинации против Covid-19. В лечебном отделении жители района принимают первый компонент вакцины «Спутник V».

Президент в своём Послании народу Казахстана, в частности, отметил, что в ходе борьбы с опасной болезнью, от которой страдает весь мир, необходимо проявить сплочённость и единство перед лицом беды.

– Пандемия стала стресс-тестом для всех государств. В борьбе с вирусом они сталкиваются со множеством трудностей. Ситуация то стабилизируется, то возникают новые вспышки. Правительство извлекло уроки из своих ошибок, сумело перестроиться буквально на ходу. Главное – мы ничего не стали скрывать от наших граждан, говорим о потерях правду, какой бы горькой она не была. Это выгодно отличает Казахстан от некоторых государств, – отметил Глава государства. – Но улучшение эпидемиологической ситуации – не повод для самоуспокоения. Борьба продолжается. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, для победы над пандемией потребуется не менее двух лет.

Президент напомнил, что в борьбе с коронавирусом в стране используются все возможности.

На сегодняшний день в Аягозском районе продолжается работа мобильных мониторинговых групп, созданных в целях контроля над строгим соблюдением санитарных норм и защиты населения от опасной болезни.

Берикхан Тайжигит

Фото из открытых источников

Аягозский район