Открыты для посещения

В регионе растёт количество объектов, участвующих в проекте Ashyq. В их числе и летние базы отдыха.

По данным директора Палаты предпринимателей ВКО Кайрата Мамырбаева, 516 объектов социально-экономической деятельности Восточного Казахстана уже имеют QR-коды для участия в проекте Ashyq. Активно подключаются к проекту государственные организации, образовательные учреждения и туристические объекты.

83 предприятия вступили в проект на добровольной основе, 73 предприятия работают в тестовом режиме. Более 30 субъектов бизнеса пожелали выйти из проекта в связи с нахождением в «зелёной» / «жёлтой» зонах.

– Стоит отметить, что среди добровольцев значительно повысилась активность госучреждений, – прокомментировал Кайрат Мамырбаев. – Это департаменты, управления акиматов и их коммунальные государственные предприятия, воинские части, объекты образовательной деятельности, учреждения уголовно-исполнительной системы. Также подключиться к проекту на добровольной основе пожелали многие владельцы баз отдыха Восточно-Казахстанской области во избежание распространения коронавирусной инфекции.

По информации пресс-службы РПП, на сегодняшний день к участию в проекте подключились объекты бизнеса из Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Курчатова, района Алтай, Бородулихинского, Глубоковского, Тарбагатайского, Зайсанского, Аягозского, Жарминского, Бескарагайского, Курчумского, Урджарского, Шемонаихинского, Катон-Карагайского, Уланского районов.

Что касается туристических объектов, в настоящее время 26 объектов бизнеса на Алаколе получили QR-коды, по четырём заявкам ожидается согласование из территориального органа санэпидконтроля. В районе Алтай QR-коды получили десять баз отдыха, четыре ожидают согласования. В Катон-Карагайском районе один объект получил QR-код и ещё один ожидает согласования.

Значительным подспорьем для посетителей объектов, работающих по проекту, стала возможность пользоваться не только приложением Ashyq, но и платформами Аitu, Kaspi.kz. В ближайшее время ещё несколько казахстанских банков обещают внедрить возможность использования QR-кода для Ashyq в своих мобильных приложениях.

Другим позитивным новшеством стало разрешение деятельности по Ashyq крытых детских развлекательных центров, владельцы которых в конце мая обратились с видеообращением к Президенту РК. Как результат – Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 26 от 3 июня 2021 года допускается деятельность этих объектов бизнеса при обеспечении площади не менее десяти квадратных метров на одного ребёнка.

Ерик Абитов

Фото из архива редакции