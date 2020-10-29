Открыть нельзя закрыть 

Специальная мониторинговая группа проверила, соблюдают ли торговые объекты и увеселительные заведения Усть-Каменогорска график работы и санитарные требования.

В областном центре прошли рейдовые мероприятия по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В ходе проверок выяснилось, что многие магазины, ночные клубы и рестораны продолжают работать после 22:00.

Помимо этого, торговые объекты отличились тем, что продавцы отпускали товар без перчаток, а также выдавали чек с неправильным временем.

– В одном из магазинов два продавца были без перчаток, – рассказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Усть-Каменогорска Гасан Турганбаев. – Кроме того, они осуществляли продажу после 22:00, а чек выдали со временем 21:31, что не соответствовало действительности.

Не менее интересная история с увеселительными заведениями. Они по приезде мониторинговой группы мгновенно оказывались закрытыми, несмотря на очередь перед входом.

Некоторые представители бизнес-сферы наотрез отказывались прерывать работу, ссылаясь на постановление главного санитарного врача области. Якобы в девятом пункте говорится о возможности деятельности объектов в позднее время. Как отметили представители мониторинговой группы, в девятом пункте не говорилось о том, что продуктовые магазины могут работать после 22:00. Среди предпринимателей были и такие, кто понимал серьёзность нарушения и сразу закрывал объект.

– Основная цель работы мониторинговой группы – прекращение распространения коронавирусной инфекции, – резюмировал Гасан Турганбаев. – Если предприниматели устраняют замечания сразу, то мы идём навстречу и применяются только предупредительные меры.

Добавим, что работа по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических требований продолжится.

Александра Исаева