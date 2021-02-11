Отдых обернулся бедой
При сходе снежной лавины в Восточно-Казахстанской области погиб турист.
Трагедия произошла вчера. Группа туристов из шести человек каталась на снегоходах в Риддере, около реки Ульбы, у горы Сержинский белок. Неожиданно с горы сошла лавина. Одного из отдыхающих придавило снежной массой.
– Незамедлительно на помощь вылетела группа сотрудников оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на вертолёте «Еврокоптер-145», включая кинологический расчёт, – сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Талгат Уали. – Вторая поисковая группа из пяти человек и одного кинологического расчёта выдвинулась из Усть-Каменогорска на снегоходе и высокопроходимой технике, дополнительно были задействованы спасатели из Риддера и четыре волонтёра на снегоходах.
В 16:23 вертолёт сделал вынужденную посадку по причине нулевой видимости, низкой облачности и осадков. В это же время туристы вышли на связь и передали, что дошли до вершины и извлекли тело мужчины 1979 года рождения, погибшего под снежной массой. Они сообщили точные координаты своего нахождения, по которым на место происшествия на снегоходах добрались волонтёры и спасатели.
Спуск с горы был усложнён высотой снежного покрытия, густой растительностью, наступлением темноты, крутыми склонами и низкой температурой воздуха. Поэтому транспортировали погибшего лишь сегодня утром.
Александра Исаева
Фото предоставлено ДЧС по ВКО