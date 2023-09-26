Отбили пороги

Снижены пороговые баллы по двум предметам на ЕНТ-2024.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального центра тестирования Республики Казахстан. Так, абитуриенты, которым предстоит сдавать Единое национальное тестирование в следующем году, также будут демонстрировать свои знания по пяти предметам. Однако если ранее минимальный порог составлял пять баллов по каждому из них, то теперь его снизили до трёх по «Математической грамотности» и «Грамотности чтения».

Специалисты уточнили, что формат тестирования остаётся прежним: три обязательных и два профильных предмета. Обновлённые пороговые баллы выглядят следующим образом:

«Математическая грамотность» – 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл – 3.

«Грамотность чтения» – 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл – 3.

«История Казахстана» – 20 заданий, 20 баллов, пороговый балл – 5.

Первый профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.

Второй профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.

Стоит отметить, что 13 сентября 2023 года министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек анонсировал изменение правил сдачи Единого национального тестирования. По его словам, на ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования. Так, время, отведённое на решение заданий, будет сокращено с четырёх до трёх с половиной часов.

Екатерина Шендрик