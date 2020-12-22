От «красной» до «зелёной» 

С 18 декабря Восточно-Казахстанская область вошла в «зелёную» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Какие меры оказались наиболее эффективными и позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе?

Напомним, в начале ноября регион первым в республике попал в «красную» зону. Оперативно был принят комплекс мер, направленный на предупреждение, профилактику, раннее выявление заболевания, эффективное лечение на амбулаторном и стационарном этапах. Разработана эффективная система по отслеживанию и пресечению цепочки заражения посредством Центра локализации очагов, который координирует работу медэпидбригад. Для повышения доступности и своевременной диагностики увеличено количество ПЦР-лабораторий, их мощность возросла в несколько раз. К работе действующих КТ-кабинетов подключились дополнительные.

Помимо того, что в Восточно-Казахстанской области сформировали стабилизационный фонд жаропонижающих и противовирусных препаратов, закупаются медикаменты, эффективность которых в лечении коронавирусной инфекции клинически доказана. К примеру, с 12 ноября в медицинских учреждениях региона успешно используется препарат «Фавипиравир». Кроме того, для лечения тяжелобольных пациентов активно применяется иммунная плазма.

Также по поручению главы региона Даниала Ахметова группа врачей – пульмонологи, инфекционисты, реаниматологи высшей категории больниц Усть-Каменогорска и Семея выезжали в районы для оказания консультативной и практической помощи коллегам на местах.

Эффективность работы показали и мониторинговые группы, которые в ходе рейдовых мероприятий выявляли нарушения предписанных санитарно-эпидемиологических требований со стороны физических лиц и объектов предпринимательства. Так, только с 1 ноября по 2 декабря 166 групп провели 1906 рейдов, проверили 4426 объектов, выявили 1055 объектов с нарушениями. Результатом проверок стало наложение 735 штрафов на 48 миллионов тенге.

Благодаря действенным мерам за короткий срок удалось снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Это позволило ввести послабления некоторых ограничительных мер. Так, 18 декабря Даниал Ахметов сообщил важную для всех восточноказахстанцев новость – регион вошёл в «зелёную» зону по темпам распространения COVID-19. Глава региона особо подчеркнул, что положительной динамики удалось достичь благодаря общим усилиям и высокой ответственности жителей области.

Однако, чтобы закрепить результат, восточноказахстанцам необходимо продолжить соблюдать санитарные требования, главные из которых – ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, отказ от участия в массовых мероприятиях.

– Наша задача – снижать темпы распространения инфекции и минимизировать её рост, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Поэтому остаётся запрет на проведение семейных и массовых торжеств, в том числе новогодних корпоративов, как в местах общественного питания, так на предприятиях и в учреждениях. Необходимо не допустить роста заболеваемости, повысить эффективность лечебных учреждений и обеспечить охрану здоровья населения.

Добавим, что с 25 декабря по 5 января в Казахстане усилят ограничительные меры. Об этом стало известно на селекторном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина. Глава Правительства поручил акимам регионов принимать ограничительные меры в целях стабилизации обстановки в зависимости от эпидситуации. Поэтому восточноказахстанцам, чтобы не допустить её ухудшения, необходимо продолжить профилактическую работу и ответственно подходить к соблюдению всех требований.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева