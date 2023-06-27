От икринки до филе

Идеальный температурный режим, отличные условия для жизни и размножения, опыт и соблюдение технологической цепочки обеспечили успешное и выгодное производство по выращиванию и глубокой переработке форели в ВКО.

Свой весомый вклад в реализацию Государственной программы по развитию рыбного хозяйства на 2021–2030 годы вносит форелевая ферма, расположенная на Усть-Каменогорском водохранилище.

Как рассказал директор по развитию ТОО «Шыгыс Универсал» Вячеслав Асанов, температурный режим воды Усть-Каменогорского водохранилища идеально подходит под выращивание форели. Неудивительно, что ещё в 2017 году здесь появилось собственное форелевое хозяйство, основное направление производства которого – выращивание и переработка товарной рыбы – форели, рипуса и пеляди.

– Производство товарной рыбы – дело выгодное, в том числе с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. На сегодняшний день предприятие «Шыгыс Универсал» освоило полный цикл производства: от икринки – до изготовления консервированной продукции и солёного филе элитных сортов речной рыбы, – отметил Вячеслав Асанов.

Всего за пять лет, что существует предприятие на рынке ВКО, его продукция сумела сместить с прилавков городов и районов привозную рыбу, и сегодня жители Восточного Казахстана лакомятся форелью местного производства, ничуть не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Про свежесть и говорить нечего: близость производства к Усть-Каменогорску обеспечивает рынок свежей рыбой, причём практически круглогодично.

Как рассказал руководитель отдела охраны животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мерхат Амиров, предприятие не только выращивает рыбу в садковом хозяйстве, но и перерабатывает собственное сырьё в цехе, расположенном в Усть-Каменогорске. По итогам 2022 года, форелевое хозяйство вырастило и реализовало на рынке 500 тонн товарной рыбы. В планах текущего года – увеличить производственные мощности до 600 тонн в год. Проектная мощность хозяйства к 2030 году составит 1000 тонн рыбы в год.

По словам представителей форелевого хозяйства, практика показала, что использование мальков из Польши и Алматы, как это было на начальном этапе развития производства, оказалось невыгодной затеей. Слишком большие траты на приобретение мальков серьёзно влияли на конечную цену красной рыбы на рынке, что не способствовало конкурентоспособности усть-каменогорского предприятия.

Именно поэтому было принято решение создать полный цикл производства товарной рыбы. На сегодняшний день запустили в эксплуатацию инкубационный цех для получения собственного рыбопосадочного материала с потенциальной мощностью более 31 млн личинок лососевых и сиговых видов рыб, что потребовало проведения серьёзной модернизации прудов.

– Мы выращиваем личинку из икры, потом молодь форели, затем товарную рыбу весом от 700 граммов для спортивной рыбалки на наших туристических базах отдыха и до четырёх кг – для цехов переработки, – отметил Вячеслав Асанов.

По его словам, в ТОО «Шыгыс Универсал» ежегодно доращивают один миллион штук оплодотворённой икры в собственном инкубационном цехе. И уже в прошлом году это позволило вырастить 500 тыс. особей молоди форели.

– За несколько лет работы на предприятии создано собственное маточное поголовье, получено 120 тыс. икринок и выращено 50 тыс. мальков собственного производства. То есть здесь целенаправленно ведётся работа по обеспечению себя посадочным материалом, – пояснил Мерхат Амиров.

По его словам, форелевое хозяйство Усть-Каменогорска на текущий момент является одним из основных исполнителей индикаторов Государственной программы развития рыбного хозяйства по выращиванию товарной рыбы. Здесь создано 40 рабочих мест. За несколько лет сложился дружный коллектив, где каждый – мастер своего дела.

Сейчас продукция хозяйства реализуется на внутреннем рынке области и страны. Кроме того, налажен экспорт рыбной продукции в соседние страны. Основной ассортимент – рыба охлаждённая, копчёная, солёная, вяленая, пользуются спросом рыбное филе, тушки, стейки, суповые наборы.

Решаются и вопросы субсидирования затрат хозяйства. Как рассказал директор ТОО «Шыгыс Универсал» Дмитрий Ольман, в текущем году из областного бюджета на субсидирование по возмещению расходов рыбного хозяйства выделено 189 млн тенге. Сейчас ведётся техническая отработка с порталом, и уже в июле ожидается получение государственной поддержки.

– Мы – предприятие аквакультуры, которое практически создаёт на базе ВКО новую для нашего государства отрасль рыбного хозяйства. Именно на основании нашего опыта в казахстанском законодательстве вводят эффективные изменения и дополнения, чтобы производство аквакультуры в будущем не встречало непреодолимых препятствий для своего развития, – подчеркнул Вячеслав Асанов.

Надо сказать, что коллектив форелевого хозяйства заинтересован в том, чтобы рассказать и, главное, показать всем желающим, как в промышленных масштабах выращивается форель в наших широтах. По словам производственников, они хотят, чтобы современные дети знали, откуда берётся рыба: не из витрины магазина, а трудом простых людей.

Кроме того, на своём участке форелевое хозяйство организовало рекреационную зону, оборудовав её уютными беседками. Здесь можно с комфортом порыбачить, устроить романтическую прогулку на лодках или совершить экскурсию на пруды, где выращивается форель.

Как признался Вячеслав Асанов, производственники мечтают, чтобы в ближайшем будущем на Бухтарминском водохранилище появилось больше ферм по выращиванию разных пород рыб. Ведь природа создала для этого уникальные условия!

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено ТОО «Шыгыс Универсал»