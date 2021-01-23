От цели к результатам

Как будет развиваться Восточно-Казахстанская область в ближайшие пять лет, обсудили на внеочередной сессии областного маслихата.

Как сообщила пресс-служба акима ВКО, в регионе утвердили Программу развития территории области на 2021 – 2025 годы. Стоит отметить, что в документе отражены проблемные вопросы, касающиеся демографической ситуации, сферы здравоохранения, обеспечения жильём, сельского водоснабжения, состояния автомобильных дорог и экологической обстановки. Помимо этого, представлены данные о социально-экономическом развитии области.

В одном из разделов программы отражены перспективы для развития Восточно-Казахстанской области на ближайшие пять лет. Так, конкурентными преимуществами региона, несомненно, являются природные ресурсы с уникальными месторождениями, развитая промышленная и сельскохозяйственная база, туризм, а также возможности развития экспорта сельскохозяйственной продукции и альтернативной энергетики.

Если говорить в общем, то по четырём направлениям развития региона утверждены 17 целей и 25 целевых индикаторов.

– Плановые значения индикаторов из базового перечня показателей на 2021 – 2025 годы согласованы с Министерством национальной экономики РК и отраслевыми министерствами, – отметила руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области Сауле Улакова. – После утверждения программы дополнительные индикаторы, отражающие особенности развития, специфики и проблем региона, включаются в Программы развития территории городов и районов, а также утверждаются на сессиях районных и городских маслихатов.

Добавим, что дополнительно будет разработан план мероприятий по реализации программы на ближайшие пять лет.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы акима ВКО