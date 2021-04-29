От чистого сердца

В Курчумском районе в период Рамазана прошёл ряд благотворительных акций.

Так, служители центральной районной мечети раздали продуктовые пакеты малоимущим и многодетным семьям Курчума. В них вошли: подсолнечное масло, рис, сахар, чай, мука и конфеты.

По информации главного имама мечети Тлейбека кажы, продуктовые пакеты получили 50 семей. Благотворительная акция продлится в течение всего месяца Рамазан. Кроме районного центра, аналогичные акции проходят в сёлах Бирлик и Куйган. Продукты закупаются на средства, собранные от пожертвований прихожан мечетей и спонсорской помощи.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район